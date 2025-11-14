Korupcijska afera u Kijevu došla je kao naručena Putinovim portparolima i tekličima. Bivši ruski predsjednik i trenutačni zamjenik predsjednika Sigurnosnog vijeća Rusije, Dmitrij Medvedev ponovno je održao vulgarnu tiradu na Telegramu.

- Zugzwang banderovske gamadi. Zeleni je, očekivano, upao u zugzwang. Svaki dan donosi pogoršanje položaja na igračkoj ploči. Opkoljavanje trupa potencijalno prijeti kolapsu cijele fronte. A onda, gle, novi teritorijalni gubici. U energetskom sektoru raste kolaps uzrokovan ruskim udarima. Za sada još ima svjetla, ali s prekidima. Grijanje je loše. Slučaj korupcije Mindiča, razjarenog nekažnjivošću i svojim novčanikom, prijeti konačno unakaziti sliku heroja koji se neustrašivo bori za slobodu zemlje. Da bi održao svijetlu sliku, hitno je organizirano putovanje u zonu bojišnice s duboko osobnim partnerom čije ime počinje slovom „E“. Kao, evo nas—neustrašivi tipovi, ne krademo kao neki, nego se borimo za Domovinu. Hoće li sirotinja koju je TCK doveo na položaje vjerovati? Odgovor je očit... - napisao je Medvedev, pa dodao da Zelenski gubi podršku zapada.

- Europski lideri, iako podanički ološ, nisu potpuni idioti. Oni stvarno ne žele nestati zajedno s raširenom korumpiranom plijesni. Zato su izrazili duboko razočaranje. Pa tko je izdao genitalnog glazbenika iz „Kvartala 95“? Europska unija, NATO? Ne, nije to. Ujak Kolomoiski, uvrijeđen zbog nezahvalne gamadi? Moguće, ali samo djelomično. Onda tko - pita se Medvedev, pa nastavlja da kraj podrške dolazi iz Washingtona jer je Zelenski podržavao Bidena.

- Samo jedna sila može i kazniti i poštedjeti svoje gadove. Washington, DC. Hladan vjetar puhao je odande. Da, ta narkomanska gamad je freak i gad, ali nije njihov vlastiti. Pokvario je stvari, mala gadna govna, gdje god je mogao i aktivno je agitirao za gubitničkig senilnog manijaka. U šahu, zugzwang obično završava porazom. U životu je drugačije: opijeni klaun još neko vrijeme može plesati. Vrlo kratko vrijeme. Njegova sudbina je poput gnojnih čireva koja mora sazreti. Oštro izbrušeni skalpel povijesti već je podignut nad njim, a otvaranje apscesa je neizbježno - zaključio je s grotesknim slikama u maniri body horor fimova bivši ruski predsjednik.