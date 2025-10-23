Obavijesti

Medvedev: 'SAD je neprijatelj, a brbljavi mirotvorac je sada na ratnoj stazi s Moskvom'

Piše HINA,
Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je prvi put u svojem drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, a odnose na naftne kompanije Lukoil i Rosneft

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je u četvrtak da odluke Trumpove administracije o otkazivanju samita u Budimpešti i uvođenju sankcija ruskim naftnim tvrtkama pokazuju da je Washington "na ratnoj stazi" s Moskvom.

"SAD je naš neprijatelj, a njihov brbljivi 'mirotvorac' sada je u potpunosti krenuo na ratnu stazu s Rusijom", napisao je Medvedev na Telegramu, misleći na američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Donesene odluke su čin rata protiv Rusije. A sada se Trump u potpunosti svrstao uz ludu Europu", dodao je Medvedev, koji je zamjenik čelnika ruskog Vijeća sigurnosti. 

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je prvi put u svojem drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, a odnose na naftne kompanije Lukoil i Rosneft dok raste Trumpovo nezadovoljstvo ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog rata u Ukrajini.

POZDRAVLJAJU IH EU: Mi smo jako sretni glede američkih sankcija Rusiji
EU: Mi smo jako sretni glede američkih sankcija Rusiji

Američko ministarstvo financija, koje je izdalo sankcije, reklo je da je spremno poduzeti daljnje korake te je pozvalo Moskvu da odmah pristane na primirje u ruskom ratu u Ukrajini, koji je počeo u veljači 2022.

"S obzirom na odbijanje predsjednika Putina da okonča ovaj besmislen rat, ministarstvo određuje sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije koje financiraju ratni stroj Kremlja", rekao je u priopćenju ministar financija Scott Bessent.

"Potičemo naše saveznike da nam se pridruže i da se pridržavaju ovih sankcija", dodao je.

Sankcije znače velik zaokret u Trumpovoj politici,  koji Rusiji nije uvodio sankcije zbog rata, već je bio usredotočen na trgovinske mjere.

