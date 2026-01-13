Medvedev sprda Trumpa: Uskoro ide referendum za pripojenje Grenlanda Rusiji!

Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev izjavio je da bi Grenlanđani mogli glasati za pridruživanje Rusiji ako Trump ne požuri. "Trump mora požuriti. Prema nepotvrđenim informacijama, za nekoliko dana mogao bi se održati iznenadni referendum na kojem bi svih 55.000 stanovnika Grenlanda glasalo za pridruživanje Rusiji. I onda je to to. Nema novih zvjezdica na (američkoj) zastavi“, naveo je Medvedev.

Iako Rusija nema nikakve teritorijalne zahtjeve prema Grenlandu, dugo prati stratešku ulogu otoka u arktičkoj sigurnosti, s obzirom na njegov položaj i američku prisutnost. Kremlj nije komentirao Trumpov obnovljeni pritisak, ali je nazvao Arktik zonom ruskih nacionalnih i strateških interesa te je prošle godine izjavio da pomno prati "prilično dramatičnu“ raspravu oko Grenlanda, navodi Reuters.

Izjava bivšeg ruskog predsjednika dolazi nakon što je Trump rekao da Grenland mora što prije postati dio Rusije jer otoku prijete Rusija i Kina.

- Ruski razarači su u vodama oko otoka, a njihova obrana su dvije pseće sanjke - rekao je američki predsjednik.