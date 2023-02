Medvedev 'udario' po Kijevu: To su luđački klaunovi, nacisti i paraziti! Ukrajina će umrijeti!

Nekadašanji ruski predsjednik, danas zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije, Dmitrij Medvedev na svojem je Telegram kanalu prognozirao 'smrt Ukrajine', a usput je, kako to kod njega već ide, izvrijeđao 'pola svijeta'...

Ukrajina je u njegovoj analogiji pacijent koji polagano umire. I za to su, po nekoj njegovoj logici, krivi apsolutno svi osim Rusije, koja je Ukrajinu napala. Ali logika Medvedevu nikad nije bila jača strana...

- Ukrajina će postati kolonija čije će gospodarstvo biti postupno uništeno. Ukrajina će se suočiti s tužnom sudbinom onih kolonija koje su nekoć bile silovane u najizopačenijem obliku, a zatim bačene da umru na trulom smetlištu povijesti, poručio je Medvedev i odmah nastavio:

- Sadistički tretman ukrajinskog gospodarstva odvijat će se postupno. Prvo, to je amputacija industrije i poljoprivrednog sektora. Zatim paraliza gospodarstva u cjelini. Kijevski režim, uz potporu svojih zapadnih kustosa, bori se protiv Rusije "do pobjede", a ekonomija ovog nesretnog teritorija ubrzano se pretvara u smrdljivu trulež. Očito je da će Rusija nastaviti raditi na postizanju ciljeva specijalne vojne operacije. To znači da bi do kraja ove godine ukrajinski BDP mogao pasti za još 5-10%. - napisao je Medvedev, koji je, eto, zabrinut za ukrajinsku ekonomiju.

Dok vojska njegove države nastavlja bombardirati što stigne...

Onda je, naravno, uslijedio niz uvreda upućenih Zelenskom i ukrajinskoj vlasti:

- Jasno je da što više podrške, to će luđački klaun i ostali paraziti s otvorenim oblikom kleptomanije više ukrasti. Samo što dulje vođe ukrajinskih nacista mole i kradu pomoć od svojih donatora, to je bliži konačni kolaps gospodarstva - piše Medvedev i nastavlja s lupetanjem:

- Zapad ima bogato iskustvo u ubijanju eksperimentalnih zemalja. Zapad nije ljubazni dr. Aibolit, nego dr. Mengele. On je zlokobni liječnik ubojica. Prestanak života, odnosno smrt bivše države bit će popraćen suludim smijehom, nepristojnim smicalicama i podlim klaunovima nacističke bande, potpuno lude od obilja krvi i droge. I smrtna šutnja zapadnih liječnika koji s hladnim prezirom gledaju na agoniju vlastitog izmučenog pacijenta... - napisao je Medvedev.

Dodajmo kako su mu zbog ovakvih i sličnih objava Ukrajinci više puta poručivali da ne objavljuje ništa 'nakon par čašica'...

