'Mislim da će Putin opet napasti Kijev. On je jako loša osoba. Ne daj Bože da Rusija dobije rat...'

Poljski premijer Mateusz Morawiecki u velikom intervju za njemački Bild govorio je ratu u Ukrajini, Vladimiru Putinu, svijetu u slučaju ruske pobjede...

- Mislim da je plan Putina i njegovih ljudi poput Valerija Gerasimova, njegovog novog vrhovnog zapovjednika ruske vojske, da opkole Ukrajinu. A pripremajući sve te planove, vjerojatno osjeća da treba napasti iz dva ili tri različita smjera. Stoga mislim da Ukrajinci ne mogu isključiti napad iz bjeloruskog sjevernog dijela kako bi okružili Kijev.

S njemačkim medijem podijelio je i svoja saznanja o ruskim planovima za ofenzivu:

- Zima je trenutno dosta blaga, što znači da teren nije pogodan za teške tenkove i topništvo. Tako da će Putin za ofenzivu vjerojatno htjeti pričekati da se sav mulj i močvare i tlo osuše. Prema svim informacijama koje imam iz Ukrajine, znam da će biti još jedna ruska ofenziva, vjerojatno u ožujku ili travnju, i to će biti vrlo teška ofenziva. Mislim da on (Putin) nažalost ne samo da je pun mržnje prema Ukrajini, već želi još jednom pokazati svom narodu da je 'dugogodišnji igrač' koji nikada ne odustaje i ponovno će napasti Kijev, da, imam te strepnje - kaže poljski premijer i naglašava:

- Ne smijemo zaboraviti da su resursi Rusije zaista veliki, da imaju duboke džepove. Imaju puno municije, puno oružja i puno ljudi.

Nije se libio kritizirati oklijevanja Berlina da isporuči naoružanje Ukrajini:

- Puno se razmišlja o njemačkoj strategiji. Posebno o strategiji iz prošlosti, koliko je bilo pogrešno staviti sva jaja u rusku košaru i učiniti cijelu strategiju ovisnom o ruskom plinu i ruskim sirovinama. Sada bi mnogi ljudi očekivali promjenu od Njemačke, potpunu promjenu. U isto vrijeme, oni - mislim posebno na vladu i kancelara - još uvijek vjeruju da se trebamo vratiti uobičajenom poslu s Rusijom. Mislim da to s ovim režimom nikada neće biti moguće. Rusija bi se morala potpuno promijeniti - naglasio je poljski vođa i dodao:

- Njemačka ima potencijal pružiti puno veću podršku nego što je to činila do sada, ima moć odlučivanja unutar Europske unije, ima novca za Ukrajinu, ima diplomatsku moć...

Zatim se osvrnuo na ulogu Poljske u ratu i odnos s Kijevom, kao i ukrajinskim uvjetima za mir...

- Naš cilj je podržati Ukrajinu kako bi Ukrajina pobijedila u ovom ratu. Što znači da očuva svoj suverenitet, slobodu i teritorijalni integritet. To je ključno, a ovaj rat vidim i kao prekretnicu u našoj povijesti. Jer ne daj Bože da Rusija dobije ovaj rat, to bi značilo potpuno drugačiji krajolik u Europi. Definicija pobjede mora biti na Kijevu, na predsjedniku Zelenskom i njegovoj vladi i ukrajinskom narodu, tako da to neću posebno komentirati, jer to ovisi o njima - kaže Morawiecki.

Osvrnuo se i na ruskog predsjednika Putina i njegov potencijalni 'pad' s vlasti, koji bi onda možda i značio kraj rata.

- Naravno da mislim da je Putin vrlo loša, vrlo loša osoba, ali također mislim da to nije jedini uvjet, jer bi mogao postojati drugi Putin i još gori Putin, tako da to nije jedini faktor.

Za Bild je govorio i o ruskim prijetnjama nuklearnim oružjem:

- Glavno oružje Rusije je strah, naše glavno oružje treba i mora biti solidarnost. Da, postoje prijetnje i bit će prijetnji koje dolaze iz Rusije jer Kremlj nas sve želi ugroziti i paralizirati.

Razgovori s Putinom, po njemu, nemaju smisla:

- Mislim da je to pogrešno jer Putinu samo daje kisik, a ne čini ništa. Putin takvim razgovorima zapravo postiže svoje ciljeve, jer on ostatku svijeta i svojima pokazuje: gledajte, ja sam vrlo tražen, svi žele razgovarati sa mnom, sve ovisi o meni. To je poruka koju Putin prenosi nakon takvih razgovora - smatra poljski premijer.

Za kraj je komentirao kako bi Europa mogla izgledati u slučaju ruske pobjede:

- Mislim da bi svijet izgledao potpuno drugačije i da bi to značilo stalnu prijetnju Finskoj, baltičkim državama, Poljskoj, Rumunjskoj, Moldaviji i također Njemačkoj. Oni bi nas ucjenjivali: 'Kupujte naš plin, ili ako ne kupite naš plin, mi ćemo zauzeti drugu zemlju, napadat ćemo druge zemlje.' Ovo je ključan trenutak - kazao je za kraj.

