Medvedev zaprijetio: 'Najgore što im se može dogoditi je da postanu nova Ukrajina'

Najgore što bi se Armeniji moglo dogoditi jest da postane nova Ukrajina, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije i bivši ruski predsjednik.

Armenija se suočava sa sve većim približavanjem Zapadu, a Rusija je počela raspravljati o mogućim posljedicama takvog smjera te povlačiti paralele s ukrajinskim scenarijem, izjavio je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Prema riječima ruskog dužnosnika, aktualno armensko vodstvo namjerno je odabralo drukčiji smjer razvoja zemlje. Medvedev je rekao da smatra kako bi takva politika mogla imati negativne posljedice za republiku.

- Aktualno armensko vodstvo smatra da je primjereno promijeniti smjer razvoja zemlje. Siguran sam da ni to neće dovesti ni do čega dobrog - rekao je.

Putin je pozvao Erevan da izabere između Europske unije i Euroazijske ekonomske unije te upozorio na moguće posljedice za članstvo Armenije u tom savezu. Pašinjan je rekao da zakon kojim se pokreće proces pristupanja Europskoj uniji nije u suprotnosti s obvezama Armenije prema Rusiji i Euroazijskoj ekonomskoj uniji.