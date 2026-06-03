Medvjed napao planinara u Slovačkoj: Teško ga ozlijedio

Jedan je muškarac teško ozlijeđen nakon što ga je na planinarskoj stazi u Slovačkoj napao smeđi medvjed, prenosi u srijedu agencija dpa izjavu glasnogovornice spasilačke službe od utorka navečer. "Tridesetšestogodišnjeg pacijenta s ozljedama vrata helikopterom smo prevezli u bolnicu u Žilini", rekla je glasnogovornica. Incident se dogodio u utorak u selu Stráňavy, na rubu livade koja graniči sa šumom. U srijedu ujutro televizijski kanal TV Markiza izvijestio je o pojedinostima. Muškarac je zadobio brojne ozljede, uglavnom od ugriza, ali se navodi da je u stabilnom stanju.

Tijekom napada navodno je u blizini vidio i dvije mlade životinje. Stoga je vjerojatno da je muškarca napala medvjedica koja se bojala za svoje mladunce. Vlasti su pozvale javnost da izbjegava to područje.

Prema posljednjim službenim podacima objavljenim 2022., u Slovačkoj u divljini živi oko 1200 smeđih medvjeda. Životinje obično izbjegavaju ljude ako ih na vrijeme otkriju.

Međutim, mogu napasti ako su susreti neočekivani ili ako medvjedica osjeti prijetnju svojim mladuncima. Pojedinačni sukobi posljednjih godina završavali su fatalno, dodaje dpa.