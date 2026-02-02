Obavijesti

News

Komentari 0
NE DIRAJU IH CARINE

Meksiko najavio pomoć Kubi unatoč Trumpovim prijetnjama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Meksiko najavio pomoć Kubi unatoč Trumpovim prijetnjama
Foto: Daniel Becerril

Šefica države dodala je da su pripreme za otpremu pomoći i osnovnih potrepština za kubansko stanovništvo već u tijeku.

Admiral

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum u nedjelju je najavila nove pošiljke humanitarne pomoći Kubi nakon američke prijetnje carinama dobavljačima nafte tom socijalističkom karipskom otoku.

„Ovaj tjedan planiramo humanitarnu pomoć za Kubu... u obliku hrane i drugih proizvoda, dok diplomatskim kanalima dogovaramo povezano s isporukom nafte iz humanitarnih razloga“, rekla je Sheinbaum na događaju u Guaymasu u sjeverozapadnoj državi Sonori.

Šefica države dodala je da su pripreme za otpremu pomoći i osnovnih potrepština za kubansko stanovništvo već u tijeku.

Sheinbaum je rekla da nije razgovarala o situaciji na Kubi s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je zemljama koje šalju naftu na Kubu zaprijetio dodatnim carinama. Meksiko je jedan od najvećih dobavljača nafte toj državi, kojom vlada Komunistička partija, ali je i veoma važan trgovinski partner Sjedinjenih Država.

STRAVIČAN NAPAD VIDEO Napadači na igralištu u Meksiku ubili 11 ljudi nakon utakmice, čak 12 je ranjenih
VIDEO Napadači na igralištu u Meksiku ubili 11 ljudi nakon utakmice, čak 12 je ranjenih

Sheinbaum je u petak upozorila na veliku humanitarnu krizu na Kubi.

Prema medijskim izvješćima, Meksiko je već smanjio isporuke nafte Kubi posljednjih dana pod pritiskom SAD-a, iako o tome nije bilo službene potvrde. Dok se ne postigne diplomatsko rješenje, Meksiko će isporučivati ​​druge proizvode od životne važnosti, najavila je Sheinbaum.

Papa Lav XIV. također je izrazio zabrinutost zbog rastućih napetosti između Kube i SAD-a. Pozvao je sve odgovorne da se uključe u "iskren i učinkovit dijalog" kako bi se izbjeglo nasilje i spriječila daljnja patnja kubanskog naroda.

Kubu redovito pogađaju nestanci struje zbog dotrajale elektroenergetske mreže i nestašice nafte. Struje često nema i po 12 ili više sati dnevno.

Taj je karipski otok trenutačno u jednoj od najgorih ekonomskih kriza otkako je 1959. osnovan režim nakon revolucije pod Fidelom Castrom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Igrači se vratili u Hrvatsku! Dočeka na Trgu nema. HDZ-ovi ministri napali su Tomaševića
OGLASILI SE SLUŽBENO

Igrači se vratili u Hrvatsku! Dočeka na Trgu nema. HDZ-ovi ministri napali su Tomaševića

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa
Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura
IMOVINSKA KARTICA

Od puške do luksuznog sata: Josip Dabro prvi put prijavio sat Breitling od 5600 eura

Bivši ministar, sada saborski zastupnik ispunio je novu imovinsku karticu i otkrio da je kupio skupocjeni sat...luksuzne satove vole i drugi političari, poput ministra Fuchsa, Grlića Radmana i Branke Juričev-Martinčev

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026