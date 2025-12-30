Obavijesti

ODLUKA KONGRESA

Meksiko uvodi nove carine do 35 posto: Najviše će biti za Kinu

Piše HINA,
Carine na tisuće proizvoda stupaju na snagu u četvrtak, Meksiko se ovim potezom sve više svrstava uz SAD

Sveobuhvatne nove carine koje Meksiko uvodi na uvozne proizvode iz uglavnom azijskih zemalja trebale bi stupiti na snagu u četvrtak, u potezu koji će Meksiko uvelike svrstati uz Sjedinjene Države, dok susjedne zemlje uvode značajne prepreke na kineske uvoze.

Meksički kongres je početkom prosinca odobrio mjeru podizanja carina, uglavnom do 35 posto, na zemlje s kojima Meksiko nema trgovinske sporazume, a među koje spadaju Kina, Indija, Južna Koreja, Tajland i Indonezija. Očekuje se da će Kina biti najsnažnije pogođena.

Povećanje carina odnosit će se na tisuće proizvoda, uključujući automobile, auto-dijelove, tekstile, odjeću, plastiku i čelik.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum i članovi njezine administracije rekli su da bi carine trebale osnažiti domaću proizvodnju i pomoći riješiti trgovinsku neravnotežu, te inzistira da nisu usmjerene ni na jednu pojedinačnu zemlju.

"Ova carinska preinaka prvenstveno je usredotočena na čuvanje blizu 350.000 poslova u osjetljivim sektorima poput proizvodnje obuće, tekstila, odjeće, čelika i automobila, u isto vrijeme doprinoseći suverenom, održivom i inkluzivnom reindustrijalizacijom", priopćilo je meksičko ministarstvo gospodarstva.

Nameti će također osigurati dodatnih 3.76 milijardi dolara prihoda državnom proračunu sljedeće godine dok Meksiko nastoji smanjiti fiskalni deficit.

Mnogi politički i trgovinski analitičari vjeruju da su carine, koje primarno utječu na kineska dobra, usmjerene prema umirivanju Trumpove administracije uoči nadolazeće revizije Američko-meksičko-kanadskog trgovinskog sporazuma (USMCA).

