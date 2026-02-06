Meksiko želi Kubancima poslati naftu: Žele izbjeći carine...

Meksički dužnosnici traže način kako poslati gorivo na Kubu, čime bi se zadovoljile osnovne potrebe poput električne energije i prijevoza, a da se pritom ne izazovu odmazde Washingtona, koji je zaprijetio carinama državama koje naftom opskrbljuju karipski otok, tvrde četiri izvora upoznata s tim pitanjem.

Izvori su rekli da visokopozicionirani meksički dužnosnici razgovaraju s američkim kolegama kako bi dobili jasnije informacije o opsegu carinske prijetnje koju je predsjednik Donald Trump naveo u Izvršnoj uredbi.

Trump je 30. siječnja potpisao Izvršnu uredbu kojom se proglašava nacionalna izvanredna situacija i uspostavlja postupak za uvođenje carina na robu iz zemalja koje prodaju ili na drugi način opskrbljuju Kubu naftom, štiteći nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku SAD-a od zlonamjernih postupaka i politika kubanskog režima

Bijela kuća uputila je Reuters na prethodne komentare američkog predsjednika, koji je u ponedjeljak novinarima bio rekao da će Meksiko prestati slati naftu Kubi, ne objašnjavajući pritom zašto to misli.

Američko Ministarstvo vanjskih poslova i Ured meksičke predsjednice nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentarom. Meksičko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je pak da nema informacija o tom pitanju.

Kuba treba uvoziti gorivo za dvije trećine svojih energetskih potreba i bori se s rastućim nestancima struje i dugim redovima na benzinskim crpkama.

Isporuke venezuelske nafte na otok bile su prestale nakon američke blokade venezuelskih tankera u prosincu i hapšenja predsjednika Nicolasa Madura početkom siječnja, ostavljajući Meksiko kao najvećeg kubanskog dobavljača.

Međutim, sredinom siječnja meksička je vlada zaustavila isporuke sirove nafte i rafiniranih proizvoda usred pritiska Trumpove administracije.

"Razgovori se vode gotovo svaki drugi dan", rekao je jedan od izvora, koji je zatražio anonimnost.

"Meksiko ne želi uvođenje carina, ali također je odlučan pomoći kubanskom narodu", dodao je izvor.

Meksiko, a posebno vladajuća stranka Morena, dugo održava ideološke i povijesne veze s Kubom, a predsjednica Claudia Sheinbaum pod pritiskom je unutar svoje koalicije da ne napusti Havanu.

Kubanska vlada u četvrtak je izjavila da priprema plan za nestašicu goriva i da će detalje objaviti tijekom sljedećeg tjedna.

Glavni tajnik UN-a António Guterres ovog je tjedna upozorio da Kuba riskira humanitarni kolaps ako ne dobije prijeko potrebnu naftu.

"Nametanje carina zemljama koje opskrbljuju Kubu naftom moglo bi izazvati dalekosežnu humanitarnu krizu, što bi izravno utjecalo na rad bolnica, hranu i druge osnovne usluge za kubanski narod", rekla je i Sheinbaum prošlog petka, zaključujući da se ta situacija mora izbjeći poštivanjem međunarodnog prava i dijalogom.

Tri od četiri izvora rekla su da razgovori napreduju i da se nadaju da bi se moglo postići rješenje.

Meksiko bi mogao poslati tanker na otok, kao i hranu i druge potrepštine, klasificirane kao humanitarna pomoć, u roku od nekoliko dana ako se postigne dogovor, rekla su dva izvora.