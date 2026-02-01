Obavijesti

POZVAO NA ISKREN DIJALOG

Papa alarmirao svijet zbog Trumpa i Kube: ‘Spriječite nasilje i patnje naroda...’

Piše HINA,
Foto: Yara Nardi

Popa ‌Lav je u nedjelju izjavio da je duboko zabrinut zbog rastućih napetosti između SAD-a i Kube i pozvao ih na "iskren i učinkovit dijalog" kako bi spriječili nasilje i patnje kubanskog naroda

Američki predsjednik Donald Trump rekao je prošli tjedan da će uvesti carine zemljama koje naftom opskrbljuju Kubu, pojačavajući pritisak na dugogodišnjeg američkog neprijatelja nakon što je u siječnju svrgnuo predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, ključnog saveznika Kube.

Trump je istaknuo da su carine nužne radi zaštite nacionalne sigurnosti od "štetnih poteza i politika kubanskog režima".

Papa Lav je rekao da je s "velikom zabrinutošću" primio izvješća o rastućim napetostima između SAD-a i Kube. U nedjeljnom Angelusu se priključio pozivu kubanskih biskupa "da odgovorni političari promoviraju iskren i učinkovit dijalog kako bi se izbjeglo nasilje i daljnje patnje kubanskog naroda".

TENZIJE RASTU Trump je zaprijetio Kanadi: 'Sklopite li taj dogovor s Kinom, sprema se značajan odgovor...'
Trump je zaprijetio Kanadi: 'Sklopite li taj dogovor s Kinom, sprema se značajan odgovor...'

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez proglasio je "međunarodno krizno stanje" odgovarajući na američke prijetnje carinama.

Trump je u subotu ponovio poziv Kubi da pregovara sa SAD-om. "Možemo izbjeći humanitarnu krizu", izjavio je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One na putu za Floridu.

