Papa alarmirao svijet zbog Trumpa i Kube: ‘Spriječite nasilje i patnje naroda...’

Američki predsjednik Donald Trump rekao je prošli tjedan da će uvesti carine zemljama koje naftom opskrbljuju Kubu, pojačavajući pritisak na dugogodišnjeg američkog neprijatelja nakon što je u siječnju svrgnuo predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, ključnog saveznika Kube.

Trump je istaknuo da su carine nužne radi zaštite nacionalne sigurnosti od "štetnih poteza i politika kubanskog režima".

Papa Lav je rekao da je s "velikom zabrinutošću" primio izvješća o rastućim napetostima između SAD-a i Kube. U nedjeljnom Angelusu se priključio pozivu kubanskih biskupa "da odgovorni političari promoviraju iskren i učinkovit dijalog kako bi se izbjeglo nasilje i daljnje patnje kubanskog naroda".

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez proglasio je "međunarodno krizno stanje" odgovarajući na američke prijetnje carinama.

Trump je u subotu ponovio poziv Kubi da pregovara sa SAD-om. "Možemo izbjeći humanitarnu krizu", izjavio je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One na putu za Floridu.