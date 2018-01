Melania bježi od Trumpa: Zbog njegove afere spava u hotelu?

Melania Trump posljednjih tjedana noći provodi u hotelu u Washingtonu, nakon glasina da je Donald Trump imao seksualne odnose s pornoglumicom Stormy Daniels, piše Daily Mail.

Najprije se u medijima pojavila vijest da je Trumpov odvjetnik netom prije predsjedničke kampanje glumici platio 130.000 dolara za šutnju, a nakon toga objavljen je njezin intervju iz 2011. u kojem ona govori o seksualnom odnosu s tada budućim predsjednikom u hotelskoj sobi u kasinu u Lake Tahoeu u Nevadi.

Melania Trump, koliko je poznato, dosad nije reagirala na navode da spava po hotelima, ali reagirala je njezina glasnogovornica Stephanie Grisham na Twitteru koja je 'tabloidne vijesti' o Prvoj dami nazvala 'lažnim izvještavanjem'.

BREAKING:The laundry list of salacious & flat-out false reporting about Mrs. Trump by tabloid publications & TV shows has seeped into "main stream media" reporting. She is focused on her family & role as FLOTUS - not the unrealistic scenarios being peddled daily by the fake news.