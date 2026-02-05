Melania je zbog neugodnog pitanja o Epsteinu otkazala konferenciju: 'Poštujte to...'

Susret u Bijeloj kući, zamišljen kao proslava ljudske izdržljivosti, pretvorio se u prvorazredni skandal nakon što je prva dama Melania Trump prekinula konferenciju za medije.

Večer je bila organizirana za Keitha Siegela, američko-izraelskog državljanina koji je proveo čak 484 dana u Hamasovom zatočeništvu, i njegovu suprugu Avivu. Sve je išlo po planu dok jedan novinar nije postavio pitanje o Melanijinoj povezanosti s krugom ljudi oko osuđene svodnice Ghislaine Maxwell i pokojnog financijera Jeffreyja Epsteina.

Reporter je upitao prvu damu što misli o zahtjevima žrtava Jeffreyja Epsteina da se njegova suradnica Ghislaine Maxwell, koja trenutno služi dvadesetogodišnju kaznu, premjesti iz zatvora nižeg stupnja sigurnosti u Teksasu u strože čuvanu ustanovu.

Vidno iznenađena, Melania je pokušala vratiti fokus na glavni razlog okupljanja.

​- Ovdje smo kako bismo proslavili oslobađanje i živote ovo dvoje nevjerojatnih ljudi, pa hajdemo to poštovati - kratko je poručila.

No, prije nego što je itko uspio postaviti dodatno pitanje, njezino osoblje je munjevito reagiralo. Uz glasne povike "Hvala vam, mediji!", suradnici su prekinuli konferenciju i ispratili novinare iz prostorije, ostavljajući brojna pitanja bez odgovora.

Mail koji je sve pokrenuo

Pitanje nije bilo slučajno. Samo nekoliko dana ranije, krajem siječnja, objavljeno je više od tri milijuna stranica dokumenata iz istrage o Epsteinu. Među njima se našao i e-mail koji je 2002. godine Melania, tada Knauss, poslala Ghislaine Maxwell.

U kratkoj poruci pisalo je: "Draga G! Kako si? Lijepa priča o JE u NY magu. Izgledaš sjajno na slici... Nazovi me kad se vratiš u NY." Upravo je ta poruka potaknula novinare na propitkivanje njezine prošlosti i poznanstva s osobama iz Epsteinovog kruga. Kritičari su, osim toga, optužili prvu damu da je susret sa Siegelima iskoristila kao platformu za promociju svog dokumentarca, što je ona odlučno negirala, tvrdeći da su je bivši taoci sami posjetili kako bi joj zahvalili.

