Melania Trump iznenadila novinare: Putin i ja imamo otvoreni kanal komunikacije!
Foto: JESSICA KOSCIELNIAK/REUTERS

Supruga predsjednika Donalda Trumpa je u osobnom pismu Putinu istaknula tešku situaciju djece u Ukrajini i Rusiji, rekli su dužnosnici Bijele kuće.

Prva dama SAD-a Melania Trump objavila je u petak da je razgovarala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o repatrijaciji djece zahvaćene ratom u Ukrajini i da su se neka od njih vratila obiteljima te da će se još njih vratiti uskoro.

"Radimo na tome", rekla je Melania Trump u izjavi u Bijeloj kući.

Dodala je da je Putin odgovorio na njezino pismo i da imaju otvoreni kanal komunikacije. 

Supruga predsjednika Donalda Trumpa je u osobnom pismu Putinu istaknula tešku situaciju djece u Ukrajini i Rusiji, rekli su dužnosnici Bijele kuće.

NOVE TVRDNJE Zelenski: Moguće je da su ruske zalihe benzina pale za petinu u ukrajinskim napadima
Zelenski: Moguće je da su ruske zalihe benzina pale za petinu u ukrajinskim napadima

Trump je osobno uručio pismo Putinu tijekom razgovora na vrhu na Aljasci u kolovozu, rekli su američki dužnosnici.

Melania Trump, rođena Slovenka, nije se pridružila suprugu na putu.

Rusko otimanje ukrajinske djece duboko je osjetljiva tema za Ukrajinu. Ukrajina je otmicu desetaka tisuća djece odvedene u Rusiju ili na okupirani teritorij bez pristanka obitelji ili skrbnika nazvala ratnim zločinom koji ispunjava definiciju genocida iz ugovora UN-a.

Ranije je Moskva ustvrdila da štiti ranjivu djecu od ratne zone.

Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava priopćio je da je Rusija nanijela patnju milijunima ukrajinske djece i prekršila njihova prava od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine.

