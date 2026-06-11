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MIROVNI PREGOVORI

Meloni: EU treba imati jednog predstavnika za pregovore s Rusijom i koordinaciju s SAD-om

Piše HINA,
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Meloni: EU treba imati jednog predstavnika za pregovore s Rusijom i koordinaciju s SAD-om
Foto: Remo Casilli

Talijanska premijerka poručila da Europa mora imati jednog autoritativnog predstavnika u razgovorima s Rusijom te jaču koordinaciju sa SAD-om, uz upozorenje na podjele unutar Unije.

Europski saveznici Ukrajine trebali bi imenovati jednog predstavnika za pregovore s Rusijom o završetku rata, rekla je talijanska premijerka Giorgia Meloni zastupnicima u četvrtak, rekavši da manje skupine nacija ne mogu predstavljati cijeli blok. U nedjelju su se čelnici Velike Britanije, Francuske i Njemačke - koje predvode neformalni sigurnosni savez pod nazivom E3 - sastali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i rekli da podržavaju prijedlog Kijeva za pregovore s Rusijom kako bi se osiguralo primirje. Meloni, koja čvrsto podržava Ukrajinu, rekla je da Europa treba "interakciju" s Moskvom kako bi zaustavila sukob, ali ni jedna ograničena skupina nema "legitimitet govoriti" u ime svih. "Odavno podržavam potrebu da se odredi autoritativna osoba, kojoj će sve države članice (Europske unije) ukazati povjerenje i dati mandat da predstavlja Europu", rekla je parlamentu uoči samita EU-a i sastanka čelnika skupine G7 sljedeći tjedan.

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Dodala je da napori za izgradnju mira u Ukrajini također zahtijevaju jaču koordinaciju između Europe i Sjedinjenih Država, rekavši da taj "izazov nije uvijek lak, ali je nužan".

Izjave Meloni odražaju izjave poljskog premijera Donalda Tuska, koji je ovog tjedna požalio zbog izostanka svoje zemlje s razgovora sa Zelenskim u Londonu i rekao da će se uskoro održati još jedan sastanak o Ukrajini, u kojem će sudjelovati i Varšava i Rim.

U svojem govoru, Meloni se osvrnula i na rat između Sjedinjenih Država i Irana, s kontinuiranim napetostima u Hormuškom tjesnacu koje povećavaju cijene energije i opterećuju globalno gospodarstvo.

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Rekla je da bi Europa trebala biti spremna ublažiti sankcije Iranu ako pokaže spremnost na pregovore.

"Ako, umjesto toga, Teheran nastavi pogrešnim putem, prijeteći slobodnoj plovidbi, izvodeći napade, podržavajući milicije i kršeći međunarodne obveze, tada Europska unija mora biti spremna povećati pritisak, uključujući i nove ciljane mjere", rekla je.

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