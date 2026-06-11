Meloni: EU treba imati jednog predstavnika za pregovore s Rusijom i koordinaciju s SAD-om

Europski saveznici Ukrajine trebali bi imenovati jednog predstavnika za pregovore s Rusijom o završetku rata, rekla je talijanska premijerka Giorgia Meloni zastupnicima u četvrtak, rekavši da manje skupine nacija ne mogu predstavljati cijeli blok. U nedjelju su se čelnici Velike Britanije, Francuske i Njemačke - koje predvode neformalni sigurnosni savez pod nazivom E3 - sastali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i rekli da podržavaju prijedlog Kijeva za pregovore s Rusijom kako bi se osiguralo primirje. Meloni, koja čvrsto podržava Ukrajinu, rekla je da Europa treba "interakciju" s Moskvom kako bi zaustavila sukob, ali ni jedna ograničena skupina nema "legitimitet govoriti" u ime svih. "Odavno podržavam potrebu da se odredi autoritativna osoba, kojoj će sve države članice (Europske unije) ukazati povjerenje i dati mandat da predstavlja Europu", rekla je parlamentu uoči samita EU-a i sastanka čelnika skupine G7 sljedeći tjedan.

Dodala je da napori za izgradnju mira u Ukrajini također zahtijevaju jaču koordinaciju između Europe i Sjedinjenih Država, rekavši da taj "izazov nije uvijek lak, ali je nužan".

Izjave Meloni odražaju izjave poljskog premijera Donalda Tuska, koji je ovog tjedna požalio zbog izostanka svoje zemlje s razgovora sa Zelenskim u Londonu i rekao da će se uskoro održati još jedan sastanak o Ukrajini, u kojem će sudjelovati i Varšava i Rim.

U svojem govoru, Meloni se osvrnula i na rat između Sjedinjenih Država i Irana, s kontinuiranim napetostima u Hormuškom tjesnacu koje povećavaju cijene energije i opterećuju globalno gospodarstvo.

Rekla je da bi Europa trebala biti spremna ublažiti sankcije Iranu ako pokaže spremnost na pregovore.

"Ako, umjesto toga, Teheran nastavi pogrešnim putem, prijeteći slobodnoj plovidbi, izvodeći napade, podržavajući milicije i kršeći međunarodne obveze, tada Europska unija mora biti spremna povećati pritisak, uključujući i nove ciljane mjere", rekla je.