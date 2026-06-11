Zaporižja ponovno bez vanjskog napajanja: IAEA upozorava na rizike nuklearne sigurnosti...

Napajanje nuklearne elektrane pod ruskom okupacijom Zaporižje na jugoistoku Ukrajine ponovno je prekinuto dok šire područje pati od nestanka struje, priopćila je uprava elektrane u četvrtak, a vijest je potvrdila i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). Nuklearna elektrana Zaporižja ostala je preko noći bez sve vanjske energije zbog napada na rezervnu električnu trafostanicu, objavila je na mreži X u četvrtak ujutro Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). "Ovaj posljednji gubitak vanjske energije još jednom naglašava ekstremnu krhkost električne mreže i stalne opasnosti za nuklearnu sigurnost u ratno vrijeme", rekao je glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi, ponavljajući svoj poziv na "vojnu suzdržanost" kako bi se spriječila nuklearna nesreća.

Visokonaponski dalekovod koji vodi do elektrane automatski je isključen u srijedu navečer, rekla je uprava nuklearke, dodajući da su rezervni dizelski generatori na lokaciji preuzeli opskrbu električnom energijom. Nisu zabilježene povišene razine radioaktivnosti.

"Noć je prošla relativno mirno u Enerhodaru i okolici nuklearne elektrane Zaporižja", rekla je Jevgenija Jašina, direktorica komunikacija elektrane koju je imenovala Moskva, ruskoj državnoj agenciji TASS.

Izvijestila je o nekoliko izoliranih napada dronovima, ali rekla je da cijeli grad nema struje.

Rusija je zauzela elektranu Zaporižja u gradu Enerhodaru, koja je najveća nuklearna elektrana u Europi, u prvim danima potpune invazije na Ukrajinu pokrenute u veljači 2022.

Svih šest reaktora od tada je isključeno iz sigurnosnih razloga, ali pouzdana opskrba električnom energijom potrebna je za njihovo hlađenje.

Kijev i Moskva su se više puta međusobno optuživali za granatiranje elektrane.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) rasporedila je promatrače na lokaciji i zamolila zaraćene strane da pokažu suzdržanost kako bi se spriječila nuklearna nesreća.