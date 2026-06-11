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POZIV NA SUZDRŽANOST

Zaporižja ponovno bez vanjskog napajanja: IAEA upozorava na rizike nuklearne sigurnosti...

Piše HINA,
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Zaporižja ponovno bez vanjskog napajanja: IAEA upozorava na rizike nuklearne sigurnosti...
Foto: IAEA

Nuklearna elektrana pod ruskom okupacijom ostala je bez vanjske električne energije nakon napada na trafostanicu, a IAEA upozorava na 'ekstremnu krhkost' sustava u ratnim uvjetima.

Napajanje nuklearne elektrane pod ruskom okupacijom Zaporižje na jugoistoku Ukrajine ponovno je prekinuto dok šire područje pati od nestanka struje, priopćila je uprava elektrane u četvrtak, a vijest je potvrdila i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). Nuklearna elektrana Zaporižja ostala je preko noći bez sve vanjske energije zbog napada na rezervnu električnu trafostanicu, objavila je na mreži X u četvrtak ujutro Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). "Ovaj posljednji gubitak vanjske energije još jednom naglašava ekstremnu krhkost električne mreže i stalne opasnosti za nuklearnu sigurnost u ratno vrijeme", rekao je glavni direktor IAEA-e Rafael Grossi, ponavljajući svoj poziv na "vojnu suzdržanost" kako bi se spriječila nuklearna nesreća.

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Visokonaponski dalekovod koji vodi do elektrane automatski je isključen u srijedu navečer, rekla je uprava nuklearke, dodajući da su rezervni dizelski generatori na lokaciji preuzeli opskrbu električnom energijom. Nisu zabilježene povišene razine radioaktivnosti.

"Noć je prošla relativno mirno u Enerhodaru i okolici nuklearne elektrane Zaporižja", rekla je Jevgenija Jašina, direktorica komunikacija elektrane koju je imenovala Moskva, ruskoj državnoj agenciji TASS.

Izvijestila je o nekoliko izoliranih napada dronovima, ali rekla je da cijeli grad nema struje.

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Rusija je zauzela elektranu Zaporižja u gradu Enerhodaru, koja je najveća nuklearna elektrana u Europi, u prvim danima potpune invazije na Ukrajinu pokrenute u veljači 2022.

Svih šest reaktora od tada je isključeno iz sigurnosnih razloga, ali pouzdana opskrba električnom energijom potrebna je za njihovo hlađenje.

Kijev i Moskva su se više puta međusobno optuživali za granatiranje elektrane.

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Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) rasporedila je promatrače na lokaciji i zamolila zaraćene strane da pokažu suzdržanost kako bi se spriječila nuklearna nesreća.

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