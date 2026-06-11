Rusi ubrzano grade vojnu bazu u šumi blizu Finske: 'Žele na granici imati 80.000 vojnika'

Rusija ubrzano gradi svoju prvu potpuno novu vojnu bazu u blizini granice s Finskom, što predstavlja značajnu promjenu u dosadašnjoj vojnoj strategiji u regiji. Za razliku od prethodnih aktivnosti koje su se uglavnom svodile na obnovu starih sovjetskih objekata, ovo je prvi put da se gradi potpuno novi vojni kompleks u neposrednoj blizini nove članice NATO-a.

Objekt se gradi u naselju Novaja Vilga, smještenom samo nekoliko kilometara od Petrozavodska, glavnog grada ruske Republike Karelije. Građevinski radovi su, prema dostupnim informacijama, ubrzani tijekom prošlog proljeća, a cijeli projekt dio je šireg jačanja ruske vojne prisutnosti duž cijele granice sa zapadnim vojnim savezom.

Satelitske snimke analizirane od strane finskih stručnjaka pokazuju kako je čišćenje terena u gusto pošumljenom području započelo još u studenom 2025. godine, dok su se zemljani radovi intenzivirali tijekom zime. Prema procjenama finskog vojnog stručnjaka Marka Eklunda, bivšeg časnika finske vojne obavještajne službe s više od 25 godina iskustva u praćenju ruskih oružanih snaga, nova baza moći će primiti između četiri i šest tisuća vojnika.

Eklund je precizno locirao gradilište na temelju službenih ruskih dokumenata, kako izvještava finski državni medij Yle. Ključni trag bio je ugovor vrijedan gotovo 5,9 milijuna eura za povezivanje budućeg vojnog kompleksa na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu grada Petrozavodska. Ruske vlasti službeno su priznale izgradnju tek nedavno, nakon inspekcijskog posjeta zamjenika ministra obrane Pavela Fradkova. Prema njihovim najavama, na lokaciji će biti izgrađeno više od 50 različitih objekata, uključujući dodatne vojarne, stambene zgrade za vojnike i njihove obitelji te sportsko-rekreacijske sadržaje.

Lokacija baze u šumovitom području omogućava daljnje proširenje, a blizina većeg grada poput Petrozavodska strateški je odabrana kako bi se olakšalo novačenje profesionalnih vojnika i osigurali uvjeti za život njihovih obitelji. Privlačenje i zadržavanje osoblja u udaljenijim dijelovima Karelije bilo bi znatno teže.

Dio šireg trenda jačanja na sjeveru Europe

Ova izgradnja nije izolirani slučaj, već dio sustavnih ruskih napora za jačanje kopnenih snaga duž cijele granice s NATO-om. Zajedničke istrage nekoliko nordijskih medija otkrile su opsežne građevinske aktivnosti na više lokacija uz rusku zapadnu granicu. To uključuje nove vojarne i skladišta u Pečenegi, blizu norveške granice, kao i gomilanje opreme u Sapernojeu, nedaleko od Finske.

Stručnjaci procjenjuju da bi Rusija, nakon završetka rata u Ukrajini, mogla rasporediti znatno veći broj vojnika blizu granica Saveza. Zapovjednik finske vojske, general-pukovnik Pasi Välimäki, izjavio je da bi proširena infrastruktura mogla omogućiti Rusiji da na finskoj granici rasporedi do 80.000 vojnika, u usporedbi s prijašnjih dvadesetak tisuća. Situacija se pažljivo prati u Finskoj i drugim članicama NATO-a, s obzirom na strateški položaj Karelije i dugoročne implikacije na regionalnu sigurnost.

Marko Eklund naglašava da je izgradnja još uvijek u ranoj fazi. Zbog rata u Ukrajini, Rusija ima ograničene resurse za brzo proširenje vojne infrastrukture na sjeverozapadu.

​- Ne možete izgraditi modernu vojsku na zahrđalim tenkovima iz sibirskih skladišta. To zahtijeva mnogo vremena i novca - kazao je Eklund.

Iako se ukupan broj ruskih snaga duž granice povećava, stvarna prijetnja Finskoj materijalizirat će se tek kada se infrastruktura dovrši, nabavi oprema te unovače i obuče vojnici.

​- Prijetnju čine namjera i sposobnosti. Sposobnosti će se značajno povećati kada se ove postrojbe stvore. Tek tada će zaista moći funkcionirati - zaključio je Eklund.

*uz korištenje AI-ja

