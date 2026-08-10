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Meloni i Frederiksen upozorile: 'Ne možemo poreći da ilegalna imigracija negativno utječe'

Piše HINA,
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Meloni i Frederiksen upozorile: 'Ne možemo poreći da ilegalna imigracija negativno utječe'
Foto: Vincenzo Livieri
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O centrima za deportaciju izvan EU-a, koji su poznati i kao centri za povratak, raspravlja se već godinama te unutar bloka ostaju vrlo kontroverzni.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni i njezina danska kolegica Mette Frederiksen u zajedničkoj su izjavi upozorile na "nekontroliranu migraciju" u Europu, ponovno pozvavši na uspostavu takozvanih migrantskih centara izvan Unije da bi se odbijeni tražitelji azila mogli poslati natrag u svoje matične zemlje. 

"Ne prihvaćamo nekontroliranu imigraciju u Europu i predvodili smo strogu imigracijsku politiku i u svojim matičnim državama i u Europi", napisala je u ponedjeljak u objavi na Instagramu Frederiksen.

"Nitko ne može poreći da ilegalna imigracija negativno utječe na naša društva: sve veće stope kriminala, sve veći pritisak na javne službe i erozija javnog povjerenja. Posebno je ozbiljno kada ilegalni migranti - koji nemaju pravo ostati u našim zemljama - počine nasilje i zločine, bave se trgovinom drogom ili su odgovorni za seksualno nasilje."

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Dvije čelnice, jedine dvije žene na čelu vlade u Europskoj uniji, inzistirale su na tomu da se "moraju uspostaviti migrantski centri izvan Unije za povratak u treće zemlje izvan EU-a, kao i ostala inovativna rješenja izvan Europe".

Meloni i Frederiksen stižu s različitih krajeva političkog spektra. Prva vodi krajnje desno orijentiranu stranku Braća Italije, dok je Frederiksen socijaldemokratkinja.

"Polazimo s vrlo različitih političkih stavova. Ne slažemo oko svega. Ali smo povezane u svojoj želji da zaštitimo Europu", dodaje se.

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