O centrima za deportaciju izvan EU-a, koji su poznati i kao centri za povratak, raspravlja se već godinama te unutar bloka ostaju vrlo kontroverzni.
Meloni i Frederiksen upozorile: 'Ne možemo poreći da ilegalna imigracija negativno utječe'
Talijanska premijerka Giorgia Meloni i njezina danska kolegica Mette Frederiksen u zajedničkoj su izjavi upozorile na "nekontroliranu migraciju" u Europu, ponovno pozvavši na uspostavu takozvanih migrantskih centara izvan Unije da bi se odbijeni tražitelji azila mogli poslati natrag u svoje matične zemlje.
"Ne prihvaćamo nekontroliranu imigraciju u Europu i predvodili smo strogu imigracijsku politiku i u svojim matičnim državama i u Europi", napisala je u ponedjeljak u objavi na Instagramu Frederiksen.
"Nitko ne može poreći da ilegalna imigracija negativno utječe na naša društva: sve veće stope kriminala, sve veći pritisak na javne službe i erozija javnog povjerenja. Posebno je ozbiljno kada ilegalni migranti - koji nemaju pravo ostati u našim zemljama - počine nasilje i zločine, bave se trgovinom drogom ili su odgovorni za seksualno nasilje."
Dvije čelnice, jedine dvije žene na čelu vlade u Europskoj uniji, inzistirale su na tomu da se "moraju uspostaviti migrantski centri izvan Unije za povratak u treće zemlje izvan EU-a, kao i ostala inovativna rješenja izvan Europe".
Meloni i Frederiksen stižu s različitih krajeva političkog spektra. Prva vodi krajnje desno orijentiranu stranku Braća Italije, dok je Frederiksen socijaldemokratkinja.
"Polazimo s vrlo različitih političkih stavova. Ne slažemo oko svega. Ali smo povezane u svojoj želji da zaštitimo Europu", dodaje se.
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