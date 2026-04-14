Meloni kao Milanović: Italija suspendirala produljenje obrambene suradnje s Izraelom

Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je u utorak da je njezina vlada odlučila suspendirati automatsko produljenje obrambenog sporazuma s Izraelom, s obzirom na tekuće sukobe na Bliskom istoku.

- U svjetlu trenutačne situacije, vlada je odlučila suspendirati automatsko produljenje obrambenog sporazuma s Izraelom - citirale su Meloni nekoliko talijanskih novinskih agencija, bez navođenja detalja o sporazumu.

Meloni je govorila u Veroni, na marginama sajma vinske industrije.

Ranije je Italija pokazala kako ne gaji naklonost prema ratu u Iranu. Službeni Rim je zabranio korištenje svojih baza američkim vojnim avionima. Italija je također odbila Trumpov zahtjev za deblokadu Hormuza koji je bio otvoren i besplatan prije američko-izraelskog napada na Iran.

Podsjećamo, Zoran Milanović je nedavno naredio otkazivanje vojne suradnje s Izraelom zbog rata u Gazi koji je Netanyahuu i bivšem ministru obrane Yoavu Gallantu donio optužnice Haaga za ratne zločine.