Meloni o svađi s Trumpom: Jedna rasprava neće ugroziti odnose Italije i SAD-a

Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je u utorak da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom.

- Ne namjeravam nastaviti raspirivati ovu svađu - rekla je Meloni u intervjuu.

U petak je Meloni optužila svog nekadašnjeg bliskog saveznika Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je američki predsjednik talijanskom TV kanalu rekao da ga je "molila" da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj. Meloni je rekla da "ni ona ni Italija nikada ne mole".

Ona je kazala da se bilateralna suradnja između Italije i SAD-a mora vratiti u normalu.

- To sam jučer rekla i na sjednici vlade, imajući u vidu predstojeće sastanke - navela je talijanska premijerka.

Meloni je rekla da ne vidi rizik od negativnih posljedica po odnose Italije i SAD-a i ocijenila da su odnosi dvije zemlje dobri.

- Oni neće biti ponovo razmatrani zbog jedne rasprave na društvenim mrežama - rekla je Meloni.

Spor između Trumpa i talijanskog državnog vrha zaoštren je nakon što je šef talijanske diplomacije Antonio Tajani rekao da zbog Trumpovih uvredljivih riječi otkazuje planirani posjet SAD-u.