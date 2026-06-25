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previše pojednostavio ulogu

Meloni uzvratila šefu NATO-a: 'Italija nije sudjelovala u napadima na Iran'

Piše HINA,
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Meloni uzvratila šefu NATO-a: 'Italija nije sudjelovala u napadima na Iran'
Foto: Manon Cruz/REUTERS

Rutte je ranije ovog tjedna izazvao kontroverzu u Rimu tijekom intervjua za Fox News, u kojem je rekao da je 500 američkih vojnih zrakoplova poletjelo iz baza u Italiji kao podrška operaciji Epic Fury

Talijanska premijerka Giorgia Meloni optužila je u četvrtak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da previše pojednostavljuje ulogu Italije u podršci američkim vojnim operacijama protiv Irana, inzistirajući na tome da je Rim odobrio samo tehničku i logističku pomoć. Govoreći nakon talijansko-francuskog summita, Meloni je rekla da je Rutte, u svom "vrlo entuzijastičnom izvještaju", pomiješao različita pitanja i prirodu letova koje je odobrila Italija.

Rutte je ranije ovog tjedna izazvao kontroverzu u Rimu tijekom intervjua za Fox News, u kojem je rekao da je 500 američkih vojnih zrakoplova poletjelo iz baza u Italiji kao podrška operaciji Epic Fury, nazivu koji je Washington dao svojoj vojnoj kampanji protiv Irana.

Talijansko ministarstvo obrane uzvratilo je, rekavši da su odobrene samo "tehničke i logističke" aktivnosti, a ne borbene operacije. Glasnogovornica NATO-a kasnije je pojasnila da je Rutte mislio na logističku i tehničku podršku koju pružaju saveznici poput Italije.

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Meloni je, govoreći na konferenciji za novinare u Antibesu u Francuskoj, ponovila taj stav u četvrtak.

„Da smo sudjelovali u sukobu u Iranu, onda - uz svo dužno poštovanje - teško bi bilo razumjeti razočaranje koje stalno izražava američki predsjednik“, rekla je, referirajući se na česte pritužbe predsjednika Donalda Trumpa da europski saveznici nisu ponudili dovoljnu podršku.

Rutte se u srijedu sastao s Trumpom u Bijeloj kući dok je nastojao izgladiti odnose s administracijom uoči summita NATO-a sljedećeg mjeseca u Ankari u Turskoj.

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