MERCI, JEAN MICHEL... U dobru i u zlu bio je odan Vukovaru

Počasnim plotunom i uručenjem složene hrvatske zastave s lijesa uplakanoj Lyliane Fournier na posljednji su počinak u Vukovaru ispratili Jean-Michela Nicoliera. Pokopali su ga uz sve hrvatske vojne počasti, koje je zaslužio baš kao i svaki drugi hrvatski branitelj koji je poginuo braneći Vukovar. Na njegov je pogreb došlo više od 10.000 ljudi, koji su tijekom dana pristizali u Vukovar iz svih krajeva Hrvatske. U dostojnoj tišini, sa svijećom u rukama, većina je pristiglih ispoštovala želju Jean-Michelove majke Lyliane, da na pogrebu ne bude zastava i znakovlja postrojbi, navijačkih skupina i slično. Zavijorila se tek poneka zastava HOS-a, jedinice kojoj je Nicolier pripadao.

Posljednjem ispraćaju svjedočili su i predstavnici državnog vrha, prvenstveno ministri obrane i hrvatskih branitelja, ali i velik broj poznatih sportaša, pjevača, političara i javnih osoba. Mnogi od njih čekali su u redu kako bi ušli u kapelicu s Nicolierovim lijesom i kratko se pored njega pomolili odavši mu tako i osobno posljednju počast.

Pokretanje videa... 00:36 Jean-Michela Nicoliera pokopat će 34 godine nakon zločina na Ovčari | Video: Danijela Mikola/24sata

'Dao je život za Hrvatsku, hvala mu'

Službeni dio pokopa počeo je obraćanjem okupljenoj obitelji Jean-Michela Nicoliera na francuskom jeziku, kao i dio mise.

- Stojimo u tišini i s dubokim poštovanjem pred čovjekom čije je ime utkano u same temelje hrvatske zemlje, vitezom Domovinskog rata, čovjekom koji je za istinu i u borbi za Hrvatsku dao najvrednije što je imao, svoj život. Jean-Michel je došao iz Francuske, zemlje koja jako dobro zna što znači boriti se za dostojanstvo i slobodu čovjeka. Došao je jer je prepoznao da se u Hrvatskoj vodi borba za iste te vrijednosti, bez poziva, bez interesa, bez da je tražio išta zauzvrat. Došao je vođen srcem. Dolaskom u Hrvatsku rekao je svojoj majci 'kad rat završi, ostat ću u ovoj zemlji'. Uključio se u obranu Vukovara, rame uz rame s ostalim braniteljima, dijeleći njihovu patnju. Kad je mogao otići iz opkoljenoga grada, on je odlučio ostati. U vukovarskoj bolnici, ranjen, umoran, izmučen, ali nepokolebljiv, rekao je riječi koje su zauvijek otišle u svijet: 'Došao sam u Vukovar kao dragovoljac, bila je to moja odluka, ostajem tu u dobru i u zlu'. To nisu bile samo riječi. Kad su zločinci iz bolnice odveli njega i ostale ranjenike, ubijen je. Danas, 34 godine kasnije, dok njegovi posmrtni ostaci nalaze ostanak u Hrvatskoj, osjećamo ponos što je takav francuski sin postao hrvatski vitez. U ime Vlade RH, branitelja i hrvatskog naroda, hvala vam. Hvala što ste podigli sina koji je pokazao svijetu što znače čast, hrabrost i ljubav. Hrvatska će vam zauvijek biti zahvalna. Dragi Jean-Michel, Hrvatska te nikad neće zaboraviti - kazao je tom prilikom, u službenom obraćanju, Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja.

Pokretanje videa... 00:22 Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera | Video: Danijela Mikola/24sata

Ispratili ga uz sve vojne počasti

Svi okupljeni imali su priliku upisati se u knjigu žalosti, a jedan od prvih koji su se upisali bio je Jeanov suborac i prijatelj Igor Široki.

- Dragi Jean, zahvalan sam Bogu što sam te upoznao jer tada nisam dobio samo suborca, nego i prijatelja. Nikada kasnije nisam upoznao nikoga kao što si bio ti. Od prvog terena, pa sve dane u Vukovaru, svi smo osjetili tvoju ljubav. O tvojoj hrabrosti i odanosti mogao bih danima pričati. Dragi brate, sa mnom si svaki dan. Draga majko Lyliane, hvala ti što si nam darovala ovakvog brata. Dragi Jean, pozdravi sve naše prijatelje gore koji su došli k tebi svih ovih godina. Mogu misliti koliko je gore zabave i smijeha. Hvala ti i volim te - rekao je Široki.

Na ratne dane u Vukovaru podsjetio je i Zvonko Ćurković, Nicolierov ratni zapovjednik.

- Nekoliko tjedana prije pada grada pozvao sam ga i ponudio da mu napravimo novinarsku iskaznicu i damo opremu fotoreportera kako bi mogao izaći iz grada. Odbio je. Rekao sam mu da će grad pasti, da pomoć neće doći, da razmisli dobro, ali ostao je dosljedan. Kad je otišao u bolnicu, snimila ga je televizija. Tad je već znao da je kraj, da smrt dolazi, rekao je: 'Ostajem s ovim narodom u dobru i zlu'. On je volio hrvatski narod. Sad ga zlotvori optužuju da je bio plaćenik, a zadnjih 20 franaka mu je ubojica uzeo iz džepa nakon što ga je likvidirao. On je pokazao karakter, odliku koja je danas luksuz, mnogi je nemaju. Vječna mu hvala i slava - rekao je Ćurković.

Na pokop je došao i ratni zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković, koji je istaknuo kako su postrojbe HOS-a tad bile sastavnice obrane grada i nitko nema pravo preispitivati znakovlje koje su nosili, kako su se pozdravljali i kako su se naoružavali.

- Jean-Michel je nasilno odveden iz bolnice i brutalno ubijen prije nego su krenuli s ubojstvima ljudi iz hangara. Još uvijek svi ti ljudi vape za pravdom. Zahvaljujem majci što je odlučila da njen sin bude pokopan ovdje u Vukovaru i bude svrstan u mučenike koji su dali svoj život za Hrvatsku - rekao je Borković.

Iako mu se grob ne nalazi u aleji pored Marka Babića i Blage Zadre, Nicolierov grob zasvijetlio je tisućama lampiona odmah nakon pokopa.

- Iz Vukovara sam. Poštujem sve naše žrtve i svima se klanjam, ali me sudbina tog mladića, koji je u ratni Vukovar došao iz Francuske iz čiste humanosti i istinoljublja, duboko ganula. Posebno je teško gledati njegove zadnje snimke iz vukovarske bolnice gdje dijeli tužnu sudbinu naših sugrađana. Srećom, ja nisam nikoga izgubila u Vukovaru, ali suosjećam s njegovom majkom - rekla je jedna Vukovarka koja je za Jean-Michela donijela bijelu ružu.

Na pogrebu Dalić i Thompson

I mnogi su drugi došli iz istog razloga, otpratiti Jean-Michela zahvalni njegovoj majci što je odlučila ostaviti ga u Vukovaru.

- Današnji dan je dan tuge, ali i mira za obitelj Jean-Michela. On je pokopan u gradu u kojem je odlučio ostati do kraja. Njegova će obitelj konačno imati mjesto za tugovanje. Jean-Michel je bio Francuz, a Francuska ne zaboravlja svoju djecu. Zahvalni smo Hrvatskoj što su pronašli njegove ostatke i organizirali dostojanstven sprovod. Francuska će tražiti odgovornost za njegovu smrt. Obitelj Jean-Michela je još prije nekoliko godina pokrenula postupak vezan za njegovo ubojstvo. Predmet je dodijeljen državnom odvjetniku koji je već stupio u kontakt s pravosudnim vlastima u Hrvatskoj i Srbiji - kazao je tom prilikom francuski veleposlanik u Hrvatskoj Fabien Fieschi.