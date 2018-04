Merkel: Saveznički zračni udari u Siriji su potrebni i primjereni

Saveznici su preuzeli odgovornost u okviru svojih uloga stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a, komentirala je Angela Merkel napade u Siriji.

Njemačka kancelarka podupire saveznički napad na Siriju te kaže da je bio "potreban i primjeren".

- Udari koje su izvele Sjedinjene Države, Francuska i Britanija protiv vlade predsjednika Bašara al Asada demonstrirali su međunarodnu osudu upotrebe kemijskog oružja i upozorili sirijsku vladu da ga više ne koristi - rekla je Merkel, koja je u četvrtak objavila kako Njemačka neće sudjelovati u takvim akcijama.

Udar su podržali i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker te poručili Siriji da prestane koristiti kemijsko oružje.

Tusk i Juncker podržali su napade

Tusk je u poruci na Twitteru napisao da "udari SAD-a, Francuske i Britanije jasno pokazuju da sirijski režim zajedno s Rusijom i Iranom ne može produžiti ovu ljudsku tragediju, barem ne bez cijene".

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice.