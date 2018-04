Trump naredio napad: Amerika raketirala Siriju, Rusi bijesni

Naredio sam precizne napade u Siriji kao znak odmazde za Assadov odvratni napad kemijskim oružjem u kojem je ubijeno 60 ljudi proteklog vikenda, rekao je rano jutros u svom obraćanju naciji američki predsjednik Donald Trump.

"What kind of government wants to be associated with a mass murderer of innocent men, women and children?" - @POTUS to #Russia and #Iran, the two governments most responsible for supporting, equipping and arming the #Assad regime. #Syria pic.twitter.com/zIded0PopN