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NJEMAČKI KANCELAR

Merz: 'CDU je nakon pobjede AfD-a uzdrman do temelja'

Piše HINA,
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Merz: 'CDU je nakon pobjede AfD-a uzdrman do temelja'
Foto: Maryam Majd
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Friedrich Merz, njemački kancelar i predsjednik CDU-a, istaknuo je da je stranka ozbiljno uzdrmana nakon pobjede AfD-a u Saska-Anhaltu, naglasivši kako je potrebna promjena u pristupu prema biračima.

Njemački kancelar i predsjednik Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrich Merz rekao je u ponedjeljak kako je njegova stranka pobjedom Alternative za Njemačku (AfD) u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt "uzdrmana do temelja", odbacivši mogućnost bilo kakve suradnje s tom radikalno desničarskom strankom.

„Mi imamo snažni ustav u Njemačkoj i imamo snažne instrumente kako bi obranili Ustav od desno-radikalne vlade, ali unatoč tome se radi o tektonskom udaru na naš stranački sustav“, rekao je Friedrich Merz na zatvorenoj sjednici predsjedništva CDU-a.

On je zaključio kako je posebice CDU, koji je u Saskoj-Anhaltu prepolovio svoje vrijednosti od posljednjih izbora prije pet godina, uzdrman nakon uvjerljive pobjede AfD-a koji je osvojio 44 posto glasova.

„Ovaj ishod je uzdrmao CDU do temelja i mi ne možemo samo tako dalje kao da se ništa nije dogodilo. To se odnosi i na saveznu vladu“, rekao je Merz, kako ga citiraju mediji.

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Merz je zaključio kako CDU u istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini „nije ostvario emocionalni kontakt s biračima“.

„Mi tu činjenicu ne možemo ignorirati“, rekao je njemački kancelar i predsjednik CDU-a.

On je ustvrdio da je bolna činjenica da je AfD uspio mobilizirati tolike birače koji do sada nisu izlazili na birališta.

Istodobno je odbacio svaki oblik suradnje s AfD-om.

„To je stranka koja želi uništiti CDU i zato je s njom nemoguć bilo kakav oblik suradnje“, rekao je Merz.

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