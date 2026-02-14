Merz: Gotov je svjetski poredak kakvog smo poznavali

Friedrich Merz poručio je na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji da svjetski poredak kakav je postojao desetljećima „više ne postoji” – te je upozorio Sjedinjene Američke Države da u novoj eri politike velikih sila neće biti dovoljno moćne da „djeluju same”.

Njemački kancelar osvrnuo se na naslov skupa, „svijet pod razaranjem”, sugerirajući da je stari poredak temeljen na pravilima već nestao te da će zemlje poput Njemačke morati potpuno preispitati svoj pristup sigurnosti i samoobrani.

- Odabrali ste tmuran moto za ovu konferenciju, ‘pod razaranjem’, i to vjerojatno znači da se međunarodni poredak utemeljen na pravima i pravilima trenutačno razara - rekao je prvoga dana konferencije u petak.

Foto: Liesa Johannssen

- Ali bojim se da to moramo reći još oštrije: Taj poredak, koliko god bio manjkav čak i na vrhuncu, više ne postoji- ističući da je „unipolarni trenutak” koji je uslijedio nakon pada Berlinskog zida, uz uspon Sjedinjenih Država kao svjetske supersile, prošao, Merz je upozorio da novi globalni poredak politike moći čak i najjače države izlaže većoj opasnosti.

„Povratak politici moći nije ukorijenjen samo u suparništvu između velikih sila”, rekao je, sugerirajući da on odražava nemir i uzburkanost predrevolucionarnih vremena.

„To je izraz želje u mnogim demokratskim državama za snažnim vodstvom u globaliziranom svijetu u kojem demokratske države, osobito, dolaze vrlo blizu granica svoje sposobnosti djelovanja”, dodao je.

Prema njegovim riječima, ovaj novi kontekst označava kraj „poretka temeljenog na pravilima” kojim su demokratske sile od završetka Drugog svjetskog rata nastojale spriječiti ili posredovati u sukobima.

Foto: Liesa Johannssen

„Čini se da politika velikih sila nudi snažne i jednostavne odgovore – barem velikim igračima, i barem na prvi pogled”, rekao je.

„Pod tom iluzijom, politika velikih sila okreće se od svijeta u kojem sve veća povezanost znači vladavinu prava i mirne odnose među državama. Politika velikih sila ima svoja vlastita pravila. Ona je brza, surova i često nepredvidiva.”

Trumpova Amerika

Merz se također izravno osvrnuo na ono što je nazvao „neugodnom istinom”: transatlantski odnos između SAD-a i Europe, koji je desetljećima bio temelj zapadne sigurnosti, sada je doveden u pitanje.

U posebno upečatljivom dijelu govora osvrnuo se na zapaljiv govor koji je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance održao na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji prošle godine, u kojem je Trumpov drugi čovjek optužio europske demokracije da same sebe vode u propast restriktivnim zakonima i masovnom imigracijom iz drugih kultura.

„Otvorio se jaz između Europe i Sjedinjenih Država”, rekao je Merz. „Potpredsjednik J.D. Vance rekao je to vrlo otvoreno ovdje na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji prije godinu dana, i bio je u pravu.”

Međutim, Merz je naglasio da se ne slaže s Vanceovom dijagnozom, govoreći umjesto toga o europskim vrijednostima – uključujući i one koje su u izravnom neskladu s odlukama i uvjerenjima Trumpove administracije, osobito njezinim povlačenjem iz multilateralnih organizacija i odustajanjem od napora u borbi protiv klimatske krize.