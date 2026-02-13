Obavijesti

UOČI KONFERENCIJE

Merz otkrio: Razgovaram s Macronom o nuklearnom oružju

Piše HINA,
Foto: Denis Balibouse

Kancelar je rekao da će se Berlin pridržavati svojih pravnih obveza, pozivajući se na međunarodni sporazum o ponovnom ujedinjenju Njemačke iz 1990. godine

Njemački kancelar Friedrich Merz potvrdio je u petak da razgovara s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o europskom nuklearnom odvraćanju, uoči otvaranja Minhenske sigurnosne konferencije.

"Počeo sam povjerljive razgovore s francuskim predsjednikom o europskom nuklearnom odvraćanju", rekao je Merz u bavarskoj prijestolnici.

Kancelar je rekao da će se Berlin pridržavati svojih pravnih obveza, pozivajući se na međunarodni sporazum o ponovnom ujedinjenju Njemačke iz 1990. godine.

Sporazum, poznat kao Sporazum Dva plus četiri, obvezao je ujedinjenu Njemačku da se odrekne proizvodnje, posjedovanja i kontrole nuklearnog, biološkog i kemijskog oružja.

Prema postojećem NATO-ovom sporazumu o podjeli nuklearnog oružja, američko nuklearno oružje stacionirano u Europi može se u hitnim slučajevima rasporediti zrakoplovima iz savezničkih zemalja.

Vjeruje se da su američke nuklearne bombe B61 uskladištene u sjevernoj Italiji, Belgiji, Nizozemskoj i zapadnoj Njemačkoj.

Međutim, pozivi na europski nuklearni kišobran dobili su novi zamah nakon ruske invazije na Ukrajinu i promjene američke vanjske politike pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, Francuska je jedina nuklearno naoružana članica EU-a.

Macron je pregovore s Njemačkom i drugim državama članicama EU-a o proširenju francuskog nuklearnog odvraćanja predložio još 2020. godine, no to je prvo odbila bivša kancelarka Angela Merkel, a potom i njezin nasljednik Olaf Scholz.

Merz se čini otvorenijim za raspravu o tom pitanju s Macronom, smatrajući francusku ponudu dodatku NATO-ovom nuklearnom odvraćanju. 

