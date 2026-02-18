Obavijesti

NA MINHENSKOJ KONFERENCIJI

Merz kritizirao ovacije Rubiju: To je ipak Trumpova agenda!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Michael Bihlmayer/DPA

Merz je napomenuo da Rubiov govor nije bio konfrontacijski kao onaj koji je na istoj konferenciji prošle godine održao američki potpredsjednik JD Vance

Admiral

Njemački kancelar Friedrich Merz negodovao je zbog ovacija koje je američki državni tajnik Marco Rubio dobio na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, ocijenivši kako je njegov nastup zapravo bio politika Donalda Trumpa u „prijateljskijem pakiranju“, piše dpa.

„Nisam bio u dvorani, a čak i da jesam, teško da bih ustao“, rekao je Merz u političkom podcastu Machtwechsel koji će u potpunosti biti objavljen kasnije u srijedu. 

Merz je tamo napomenuo da Rubiov govor nije bio konfrontacijski kao onaj koji je na istoj konferenciji prošle godine održao američki potpredsjednik JD Vance. Ipak, dodao je kako je njegov sadržaj i dalje bio odraz politike predsjednika Trumpa, samo u „prijateljskijem pakiranju“.

Kancelar je reakciju publike objasnio činjenicom da je prisutnima godilo što je pred njima stajao Amerikanac koji im se i dalje obraća kao prijateljima.

„To je samo po sebi izazvalo određenu emociju. Meni to ne bi bilo dovoljno, ali dvorani očito jest“, kazao je Merz.

Rubio se u subotu u Muenchenu založio za revitalizaciju transatlantskog partnerstva, no istovremeno je jasno dao do znanja da takvu suradnju vidi isključivo pod uvjetima koje diktira Trumpova administracija, piše agencija dpa. 

Rubiov govor u bavarskoj prijestolnici, u kojem je naglasio da „SAD i Europa pripadaju jedno drugome” te da će sudbine dvaju kontinenata „uvijek biti isprepletene”, dočekan je snažnim pljeskom publike. 

Više puta ističući da Washington želi surađivati s Europom, Rubio je ipak upozorio da taj savez treba popraviti. "Ne želimo slabe saveznike i ne želimo biti pristojni i šutljivi skrbnici propasti zapada".

Govoreći o migracijama, rekao je da zapad može prosperirati samo ako kontrolira svoje granice. "To nije izraz ksenofobije, nego fundamentalni čin nacionalnog suvereniteta", istaknuo je.

Kritizirao je klimatske i migracijske politike prethodnih američkih administracija i nekih zapadnih čelnika, rekavši da je "klimatski kult" osiromašio ljude i da je "prijetnja našoj budućnosti".  

