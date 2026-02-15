Obavijesti

POSJET BRATISLAVI

Rubio: Ne želimo vazalnu EU, SAD traži snažnog partnera

Foto: Alex Brandon

Američki državni tajnik poručio iz Bratislave da Washington ne želi ovisnu Europu te najavio jačanje veza sa srednjom Europom i suradnju u energetici i obrani

Američki državni tajnik Marco Rubio u nedjelju je rekao da Sjedinjene Države ne žele "ovisnu" ili "vazalnu" Europu, dan nakon govora održanog na minhenskoj sigurnosnoj konferenciji.

Marco Rubio izjavio je u subotu da SAD žele i dalje biti saveznik Europe, izazvavši olakšanje europskih saveznika zabrinutih za budućnost transatlantskih odnosa pod američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. 

"Ne želimo da Europa bude ovisna, ne tražimo od Europe da bude vazal Sjedinjenih Država", rekao je na konferenciji za novinare u Bratislavi, održanoj zajedno sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, dodavši kako SAD želi "partnera".

Istaknuo je da je u interesu Sjedinjenih Država imati "snažnu Europu" u vrijeme kada transatlantski odnosi prolaze kroz turbulentno razdoblje.

Rubio je u nedjelju stigao u kratak posjet Slovačkoj prije nastavka putovanja u Mađarsku, dvije srednjoeuropske zemlje koje predvode saveznici Donalda Trumpa.

Na konferenciji za novinare je istaknuo da predsjednik Trump želi ojačati veze sa srednjom Europom.

Slovački se premijer identificira s istom suverenističkom i nacionalističkom ideologijom kao i američki predsjednik.

Kada je posrijedi rat u Ukrajini, s kojom Slovačka dijeli približno 100 kilometara granice, Fico je u nedjelju pohvalio pristup Donalda Trumpa tom pitanju, kazavši kako je "racionalan i pragmatičan", premda ne vjeruje da će se sukob u Ukrajini riješiti "u bliskoj budućnosti".

SAD i Slovačka su rekle i da žele bliže surađivati ​​na civilnoj upotrebi nuklearne energije kako bi ta zemlja, članica EU-a i NATO-a, bila manje ovisna o ruskoj energiji.

Sljedeće godine očekuje se da će razgovori slovačke strane s američkom tvrtkom Westinghouse o izgradnji petoga nuklearnog reaktora u Slovačkoj rezultirati potpisivanjem ugovora, najavili su.

Osim ekonomskih tema fokus je bio i na zajedničkoj predanosti vojnom jačanju NATO-a.

Fico je rekao da je Slovačka zainteresirana za kupnju još četiri borbena zrakoplova F-16 od Sjedinjenih Država kako bi ih ukupno bilo 18.

