OGLASIO SE NJEMAČKI KANCELAR

Merz: Napad na Iran sa sobom nosi rizike. Naša obavještajna služba prati razvoj situacije...

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/REUTERS

Njemački kancelar je rekao kako se još ne može reći hoće li plan političke promjene u Iranu potaknut vojnim napadima izvana uspjeti...

Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je u nedjelju na moguće rizike napada Izraela i SAD-a na Iran te je ukazao i na to da bi se situacija na Bliskom istoku mogla odraziti i na sigurnosno stanje u Njemačkoj. "Vojni napadi bi trebali okončati razorne igre jednog oslabljenog režima, a to nije bez rizika. Mi još ne znamo kako će eskalirati snažni protunapadi Irana u regiji“, rekao je Friedrich Merz na izvanrednoj konferenciji za tisak.

Aftermath of an Iranian strike in Beit Shemesh
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS

Njemački kancelar je rekao kako se još ne može reći hoće li plan političke promjene u Iranu potaknut vojnim napadima izvana uspjeti.

On je istodobno odbio komentirati svrsishodnost napada Izraela i SAD-a na Iran.

"Ovo nije trenutak držanja prodika partnerima. Koliko god Njemačka dvojila, mi s našim partnerima dijelimo iste ciljeve“, rekao je Merz i ukazao na "teroristički režim“ u Teheranu.

Njemački kancelar je istodobno ukazao i na rizike koje intervencije izvana donose te je  spomenuo Afganistan, Libiju i Irak.

"Posljedice tih intervencija i mi u Europi još uvijek osjećamo“, rekao je Merz.

On je rekao kako je u nedjelju održan i sastanak Nacionalnog sigurnosnog vijeća na kojem se govorilo i o posljedicama eskalacije na Bliskom istoku i na situaciju u Njemačkoj.

"Mi u Njemačkoj činimo sve kako bi jamčili javnu sigurnost, a to se posebice odnosi na zaštitu židovskih, izraelskih i američkih objekata i nećemo trpjeti napade na ove objekte na njemačkom tlu“, rekao je Merz.

Američki bombarderi | Video: 24sata/X

Njemački kancelar je dodao kako obavještajne službe i policija „prate razvoj situacije“.

