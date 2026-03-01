Nogometaš Drožđek: 'Uspio sam otići iz Irana'; Hrvatica u Dubaiju: 'Odjekuju eksplozije!'

Velik broj Hrvata, ponajviše u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nalazi se na Bliskom istoku gdje traju sukobi nakon što su Izrael i SAD u subotu napali Iran, gađajući ciljeve širom Teherana i drugih gradova u zemlji. Iran je uzvratio udarima na Ujedinjene Arapske Emirate, a sirene su se oglasile i u Izraelu nakon početnih udara. Kako nam je Ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo, u UAE živi oko 2.000 hrvatskih državljana, a turistički uobičajeno boravi između 500 i 1.000 hrvatskih državljana. Veleposlanstvo RH nadležno za UAE postupa, dodaju, u stanju pojačane pripravnosti.

- U Izraelu se trenutačno nalazi oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 državljana s dvojnim državljanstvom RH i Izraela. Veleposlanstvo je u pojačanoj pripravnosti, aktivno prati situaciju na terenu i pruža sve raspoložive informacije i potporu hrvatskim državljanima - odgovorili su za 24sata iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Što se tiče Irana tamo se nalazilo oko dvadeset hrvatskih državljana, pri čemu je dio u međuvremenu napustio zemlju.

U Dubaiju eksplozije

Razgovarali smo s Hrvaticom koja je s obitelji na odmoru u Dubaiju, gdje bi po planu trebali biti sve do utorka ukoliko se normalizira zračni promet odnosno ponovno uspostave zračne linije. U trenu dok smo razgovarali čule su se dvije eksplozije, no unatoč tome, ona je ostala smirena.

- Teško je mene prestrašiti - dodaje i nastavlja razgovor govoreći nam da ukoliko zračni promet bude i dalje zatvoren, te im otkažu let, da već imaju novi plan.

- Ako nećemo moći izaći iz države moramo naći novi smještaj, neki cjenovno prihvatljiviji jer smo sad ispred Burj Khalife - kazala nam je Hrvatica.

Detaljno nam je opisala što se događa u Dubaiju.

- Jučer su gađali grad, govorilo se o šest dronova, no UAE su ih sve skinuli jer imaju jako dobru obranu protiv dronova. Padale su male krhotine nakon što su se ti dronovi raznijeli u zraku. Iranci dosta udaraju u Dubai palmu, a na dnu nje je poznati hotel Burj Al Arab, koji liči na jedro. Njega su udarili ostaci drona kojeg su skinuli. Upravo se taj dio dosta raketira jer su tamo američke baze. Inače su dronovi padali u more, osim što je jedan dron pao na aerodrom. Nije uzrokovana velika šteta, no četvero je ljudi ozlijeđeno od udara - istaknula je.

Jutros su, dodaje, čuli šest puta udar, pa opet ponovno tijekom popodneva, upravo u trenu dok smo razgovarale.

- Kad se čuje ta eksplozija, to znači da su skinuli nešto s neba, vidjeli smo veliki dim koji je dolazio s mora. Izgleda da su ova velika središta gađali iz principa da im unište poznate znamenitosti kao što su Burj Khalifa i hotel Burj Al Arab, upravo građevine po kojima je Dubai najpoznatiji. Situacija je trenutno takva da su dijelovi grada koji su inače prepuni ljudi, sad prazni. Tu je 15 sati trenutno i to je vrijeme kad se ljudi krenu okupljati, ali sad ih nema. Ceste su prazne - kazala nam je.

Netom prije nego su se čule najnovije eksplozije, dobili su obavijest na mobitel da je sad sigurno i da se može nastaviti s normalnim aktivnostima uz oprez.

Nogometaš stigao u RH

- Stigao sam u svoj Varaždin. Nije me bilo pretjerano strah jer u Tabrizu, gdje je stacioniran naš klub Tractor, bilo je relativno mirno. Kad smo se vozili prema granici vidjeli smo rakete i čuli detonacije, no kako nam je i prezentirano gađaju se vojni ciljevi, pa smo mi civili relativno sigurni. Naravno, da ti nije svejedno kad čuješ detonaciju, ali iz kluba su sve učinili da se mi stranci osjećamo sigurno – istaknuo je Domagoj Drožđek, nogometaš iranskog Tractora Sazi, aktualnog iranskog prvaka.

Prije dva dana Drožđek je mislio samo na nogomet, kao i njegovi suigrači, no u subotu su dobili poruku da je u Teheranu pala bomba.

-Takav dogovor s klubom smo imali ukoliko dođe do nekakvog bombardiranja ili ako se ne osjećamo sigurno. Imali smo spremne vize za izlaz. Tabriz nije daleko od turske granice pa smo ja i petorica suigrača sjeli u kombi jučer oko 12 sati, stigli do granice za oko dva sata i potom stigli do Istanbula, pa zatim do Zagreba - priča nam Drožđek koji je istaknuo da su od siječnja u iranskom prvenstvu igrali pred praznim tribinama.

- Kad su bili najveći prosvjedi u glavnom gradu Teheranu, u Tabrizu je bilo relativno mirno. Nekoliko dana je bilo nešto od prosvjeda, no mi smo normalno išli u grad, u restorane. Jedino što se prvenstvo igralo bez gledatelja – dodao je Drožđek koji je s ekipom trebao u Dubai gdje je Tractor trebao igrati susret osmine finala Azijske lige prvaka.

- Sve se brzo promijenilo i sada čekamo razvoj situacije. U ljeti je to trajalo dva tjedna i tada smo bili čekali razvoj situacije. Vidjet ćemo kako će se sada situacija razvijati. Nisam političar i ništa ne mogu predviđati, ali želio bih da se cijela situacija smiri i da nastavimo gdje smo stali u prvenstvu i Azijskoj ligi prvaka – dodao je Varaždinac koji se nada da će se situacija u Iranu smiriti.

- Nadam se da će prevladati razum, a ne mržnja. U Azijskoj ligi prvaka osvojili smo 17 bodova kao i bogati saudijski Al Ahli, pa se želimo plasirati na Final Eight. No, vidjet ćemo trenutno su najvažniji ljudski životi i da se situacija smiri, a nogomet je u Iranu sada u drugome planu – zaključio je 29-godišnji Varaždinac.

