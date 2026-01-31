Merz: 'Zauzimam se za to da budemo dovoljno jaki da se izborimo za vlastite interese'

U središnjem Dnevniku HTV-a gostovao je njemački kancelar Friedrich Merz koji se osvrnuo na svoju blisku suradnju s Andrejom Plenkovićem, podršku jačanju obrane i konkurentnosti EU-a, istaknuo svoj optimizam oko njezina proširenja te pohvalio i hrvatsku rukometnu reprezentaciju.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Andreja Plenkovića opisao je kao jednog od premijera s najduljim stažem u cijeloj Europskoj uniji te je naglasio kako su vrlo bliski i kako se često slažu oko važnih političkih pitanja EU-a.

- On je jedan od premijera s najduljim stažem u cijelom EU-u. U Europskom vijeću najčešće sjedimo jedan kraj drugoga. Zato se dobro poznajemo i blisko surađujemo. Slažemo se kada je riječ o važnim političkim pitanjima EU-a. To se odnosi na pitanje konkurentnosti, na pitanje obrambene spremnosti, na temu o kojoj smo intenzivno razgovarali tijekom ovog vikenda, a riječ je o našem demografskom razvoju, što to znači za naše stanovništvo, zemlje i socijalnu sigurnost. Andrej Plenković i ja veoma smo bliski - rekao je Merz.

Dodao je kako s članicama EU-a o zajedničkoj obrani trenutno razgovaraju mnogo intenzivnije nego prije te kako se Njemačka i Hrvatska zajednički slažu da je potrebno bolje braniti naše zemlje.

Govorio je i o proširenju granica EU-a te o ruskoj agresiji i o novom svjetskom poretku, što je bila jedna od tema o kojima je govorio i u Davosu. Istaknuo je kako se nada da trenutna situacija u svijetu neće usporiti spomenuto proširenje i kako zemlje koje još nisu članice EU-a čekaju na to da ponovno oblikuju vezu s EU-om, bez obzira na izazove koji su pred svima nama.

Po pitanju konkurentnosti EU-a rekao je kako, kada govori o toj temi, ne misli samo na gospodarstvo:

- Ujedno mislim i na gospodarstvo, ali nipošto samo na gospodarstvo. Pred nama je u biti odlučujuće pitanje: Želimo li u ovom svijetu imati aktivnu ulogu ili želimo postati igračkom velesila? Izričito se zauzimam za to da sami imamo ulogu, da dovoljno vjerujemo u sebe, da budemo dovoljno jaki da se možemo izboriti za vlastite interese u svijetu. Za to trebamo tri preduvjeta: sposobnost obrane, konkurentnost i u ekonomskom smislu te odlučnost članica EU-a. Oko toga smo u EU-u velikim dijelom složni. Oko toga ne vidim suprotnosti između Andreja Plenkovića i mene, između Hrvatske i Njemačke.

U svojem odgovoru na pitanje o unutarnjim ulaganjima, istaknuo je kako je Njemačka nepovratno odlučila da će se odreći nuklearne energije i odustati od ruskog plina, a ovaj dio Europe mogao bi imati važnu ulogu u opskrbi energijom.

- Posljednjih sam tjedana od Andreja Plenkovića dobio neke naznake, na primjer o opskrbi energijom, koja bi mogla ići i preko ovog dijela Europe. Mogla bi biti bolja nego što trenutačno jest. Mogli bismo biti još neovisniji nego što to trenutačno jesmo. Njemačka je nepovratno odlučila da će se odreći nuklearne energije. To je tako. Možemo žaliti za tim. I ja žalim, ali nema smisla razmišljati o tome. Odluka je donesena. Nepovratna je i odluka o odustajanju od ruskoga plina, u svakom slučaju na dugi rok. Želimo se snažno orijentirati na energiju vjetra i sunca. To i činimo, ali znamo da smo u dogledno vrijeme ovisni o stalnim izvorima električne energije. Tu ne govorimo samo o vjetru i suncu nego i o plinskim elektranama koje želimo opet graditi, a za to trebamo plin. Naravno, u tome ovaj dio Europe ima važnu ulogu - rekao je Merz.

Na kraju intervjua Merz se dotaknuo i teme rukometa te je komentirao jučerašnju utakmicu između Njemačke i Hrvatske.

- Jučer sam navečer izrazio žaljenje Andreju zbog tako tijesnog poraza, i to protiv Njemačke. Radovao sam se zbog Njemačke. Sutra igramo finale protiv Danske. Bit ću ondje. Rado bih gledao i da su bile i Danska i Hrvatska. Hrvati imaju fantastičnu reprezentaciju. Moram reći, svaka vam čast! Tijesno smo pobijedili. Utakmica je bila veoma izjednačena, bar je u prvom poluvremenu bilo jako, jako tijesno. Svejedno se veselim sutrašnjem finalu - rekao je Merz na kraju svojeg gostovanja.