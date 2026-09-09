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U LEIPZIGU

Merz: Rusi su mjesecima planirali propali napad dronom

Piše Filip Sulimanec,
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Merz: Rusi su mjesecima planirali propali napad dronom
Foto: Axel Schmidt
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Na području zračne luke četvrtog kolovoza pronađen je dron koji je nosio 600 grama vojnog eksploziva

Pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle mjesecima je pripreman u Rusiji i bio je izravno usmjeren protiv Njemačke, izjavio je u srijedu njemački kancelar Friedrich Merz u Bundestagu. Merz je poručio kako je katastrofa izbjegnuta u posljednji trenutak, što je dodatno zaoštrilo ionako napete odnose između Berlina i Moskve.

FILE PHOTO: Leipzig/Halle Airport after a drone was found near a runway, in Schkeudlitz
Foto: Axel Schmidt

​- Samo smo pukom srećom izbjegli veliku materijalnu štetu i ljudske žrtve - rekao je Merz.

Njegovo obraćanje uslijedilo je samo nekoliko dana nakon uvjerljive pobjede desničarske Alternative za Njemačku (AfD) na izborima u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, stranke koja se zalaže za prekid dijela njemačke potpore Ukrajini i približavanje Rusiji.

Njemačka vlada je prvog rujna prvi put izravno označila Rusiju odgovornom za pokušaj napada koji se dogodio početkom kolovoza. Na području zračne luke četvrtog kolovoza pronađen je dron koji je nosio 600 grama vojnog eksploziva, a nalazio se u blizini ukrajinskih teretnih zrakoplova Antonov. Naprava nije eksplodirala jer je detonator, prema dosadašnjim informacijama, bio neispravan.

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Istražitelji sumnjaju da je drugi dron udario u teretni zrakoplov, dok je desetak dana kasnije u okolici pronađen i treći dron, što upućuje na koordiniranu operaciju.

Zračna luka Leipzig/Halle nije samo velika civilna i teretna zračna luka. Njemačka vojska i saveznici iz NATO-a koriste je za prijevoz vojne opreme, a ondje se nalazi i baza ukrajinske kompanije Antonov Airlines, koja prevozi velik dio ukrajinskog tereta zračnim putem, što je čini strateški iznimno važnom metom.

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