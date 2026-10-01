Merz: Spremamo se za ozbiljne hibridne napade iz Rusije

Njemački kancelar Friedrich Merz u četvrtak je upozorio da se Njemačka suočava s novim hibridnim napadima iz Rusije te obećao nastavak potpore Ukrajini uoči zime koja bi, kako se očekuje, mogla biti najteža od početka ruske invazije 2022. godine, piše Reuters.

Njemačke vlasti više su puta upozorile da Rusija provodi hibridnu kampanju koja uključuje napade dronovima i kibernetičke napade, optužujući Moskvu i za pokušaj napada dronom na zračnu luku u Leipzigu u kolovozu.

„Pripremamo se za daljnje hibridne napade, uključujući i ozbiljne”, rekao je Merz u govoru povodom dodjele Westfalske mirovne nagrade za 2026. godinu NATO savezu.

Moskva je odbacila optužbe zapadnih vlada i obavještajnih službi.

Govoreći u četvrtak na forumu stručnjaka za Rusiju, predsjednik Vladimir Putin rekao je da Moskva zasad ne planira napadati strane tvornice koje proizvode oružje za Ukrajinu, ali da ruske obavještajne službe moraju pomno pratiti takve aktivnosti.

Merz i njegovi konzervativci politički su oslabljeni nakon izbora u dvije istočnonjemačke savezne pokrajine prošlog mjeseca, na kojima je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) ostvarila pobjedu.

AfD kritizira Njemačku i njezine zapadne saveznike zbog pružanja milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Stranka želi obnoviti odnose s Moskvom i ponovno uspostaviti dotok jeftine nafte i plina, koji je prekinut od 2022. godine.

Merz je rekao da Njemačka u odgovarajućem trenutku želi ponovno uspostaviti „stabilne i predvidljive odnose s Rusijom”, dodajući da nema znakova da je Moskva spremna okončati rat u Ukrajini.

„Ne želimo poniziti ruski narod niti destabilizirati rusku državu. Ali Rusija mora okončati rat i odustati od hibridnih napada na Europu”, rekao je.

Merz, koji je izdvojio stotine milijardi eura za obnovu njemačkih oružanih snaga, rekao je da se Ukrajina vjerojatno suočava s najtežom zimom od ruske invazije prije četiri godine te da Njemačka, kao najmoćnija država srednje Europe, ima posebnu odgovornost pomoći.

„Mi nismo posrednici; mi smo na strani slobode i upravo zato smo na strani Ukrajine.”

Merz je rekao da Njemačka i njezini saveznici ne smiju dopustiti da ih podijele hibridni napadi, kampanje na društvenim mrežama ili „slogani AfD-a i njegovih ruskih podupiratelja”.