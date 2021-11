Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić komentirao je najnovije prepirke na relaciji predsjednik Milanović – premijer Plenković. Sudeći prema njegovim komentarima sve smatra neprimjerenim za ta mjesta koja obnašaju.

- Ja mislim najvećim dijelom da je to pitanje ega i to je i pitanje stila, ali znate ja mislim da treba voditi računa o tome da se mandat ne odvija tjedan dana ili mjesec dana. On traje četiri-pet godina prema tome ne može se cijelo vrijeme biti u nekakvom konfliktnom stanju. Stvar treba ipak nekako završiti. Ja sam isto imao, u moja dva mandata, problema s nekim ministrima - rekao je Mesić za RTL Direkt, dodajući kako u njegovom sporu s ministrom Berislavom Rončevićem ipak nije bilo osobnog vrijeđanja.

Istaknuo je kako tijekom njegovih putovanja on bi obavijestio protokol te bi oni dalje nastavili s procesom.

- Uvijek se gledalo koji su troškovi, ali znate u suštini kad gledate to su uvijek nevidljivi troškovi. Sad vidite kolike je troškove naša ministrica Žalac imala, a to se nije znalo, to su milijunski troškovi - dodao je Mesić.

Upitan je za Milanovićeve izjave o lošem stanju u vojsci i “vojarnama koje izgledaju kao Černobil”.

- Ja ne bih htio komentirati kako izgleda u vojarnama jer ih ja ne posjećujem, ali budimo objektivni ako su vojarne ispražnjene jer je strategija bila takva da vojarne ne smiju biti u gradovima uz obrazloženje da bi to moglo naštetiti građanima, a ne bi koristilo vojsci. Sada je jedna nova strategija, ja u to ne ulazim, ali ulazim u to ako godinama te kasarne te vojarne nisu korištene. One ne mogu izgledati dobro, a da bi izgledale dobro to je veliki trošak koje se mora uložiti da bi se osposobile kasarne. Do kad će biti ta vojarna potrebna i onda će opet netko doći s novom strategijom da je bolje da vojarne ne budu u gradovima - ustvrdio je Mesić

Vratio se na svoj potez depolitizacije vojske i umirovljenja generala.

- Ako se grupa generala dogovara i izađu u javnost s političkim pamfletom, s njihovim potpisima, svaki general, svaki časnik, ima mogućnosti komunicirati sa svojim višim zapovjednikom pa tako i s predsjednikom. Dakle, to je sve s propisima riješeno, a zašto je to trebalo ići medijima jer su očekivali da će građani dati podršku generalima i da predsjednik ima jedini potez, a to je da podnese ostavku. Ja nisam dozvolio politizaciju vojke i nisam uputio sve u mirovinu. Oni se mogu baviti politikom, ali ne dok nose uniformu - rekao je Mesić.

Po pitanju stila komunikacije predsjednika Milanovića isto tako nije oduševljen.

-Ja mislim da je takva komunikacija nedozvoljena, ali ja polazim od toga da ne može ministar svome vrhovnome zapovjedniku i predsjedniku Republike upućivati poruke da podnese ostavku, poruke da je medicinski slučaj. Kada bi se to dogodilo u moje vrijeme znate što bih ja napravio, ja bih pozvao Sanadera i rekao: „Ivo“, a Sanader bi već rekao: “Znam, znam što želiš reći, već je smijenjen." -slikovit je Mesić, navodeći da je kohabitacija sa Sanaderom ipak dobro funkcionirala.

Mesić im osim toga predlaže i zajednički ručak barem jednom mjesečno iz vlastitog iskustva kao neke dobre prakse.

- Najlakše bi to mogli napraviti da sjednu za ručak i porazgovaraju jer na taj način se snizuju tenzije, a svatko ostaje pri svojoj političkoj opciji - kaže Mesić.

Kritizirao je i dociranje novinarima od strane predsjednika Vlade Plenkovića te istaknuo kako to nije način na koji se stječe autoritet.

- Ja svakako ne prihvaćam njegov način komunikacije s javnošću, sa novinarima, medijima, na jedan podcjenjivački način jer tko god njemu nešto prigovori on odmah pronalazi njegovu nekakvu grešku. To nije način na koji se stječe autoritet. Autoritet se stječe samo dobrim odlukama, a ne nekim prenemaganjem i glumljenjem nekog autoriteta - rekao je.