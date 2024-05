Meteoalarmi oglašeni za cijelu Hrvatsku: Stiže grmljavinsko nevrijeme, moguća oštećenja!

Danas obilježavamo Dan Državnosti i Tijelovo. Brojni stanovnici Hrvatske odlučili su ovaj slobodan dan spojiti s vikendom, ali vremenska prognoza nije baš blagonaklona onima koji su produženi vikend planirali provesti na otvorenom...

POGLEDAJTE VIDEO: Veliko nevrijeme u utorak pogodilo Karlovac

- Djelomice sunčano uz postupni porast naoblake. Mjestimične kiše bit će većinom na zapadu zemlje i u unutrašnjosti Dalmacije, no može je biti i drugdje, lokalno i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. U noći na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bit će obilne oborine. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na moru umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak...

Foto: DHMZ

Za danas je u osječkoj, zagrebačkoj, karlovačkoj, gospićkoj i riječkoj regiji na snazi žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozoravaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Prognoza za petak i subotu

Petak će biti kišovit, moguće je i nevrijeme..

- Umjereno, prijepodne i pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, a lokalno će biti i jače izraženih pljuskova s grmljavinom te obilne oborine. Moguće je i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 16 i 20, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 °C - javlja u svojoj prognozi za petak DHMZ.

Foto: DHMZ

A u petak je cijela Hrvatska pod meteoalarmom! Za gospićku i riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje zbog kiše i grmljavinskog nevremena. Narančasto upozorenje, stoji na stranicama DHMZ-a, označava da je vrijeme opasno.

- Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - upozoravaju iz DHMZ-a...

Ostatak Hrvatske je pod žutim upozorenjem. Za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.

Foto: DHMZ

Što se tiče obalne Hrvatske, za sve regije u petak na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra...

Subota bi u većini Hrvatske trebala proći bez oborina, javlja HRT.

