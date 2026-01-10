Meteoalarmi oglašeni za cijelu Hrvatsku! Temperature opet u padu, idu i do minus 10 °C...

Nakon kratkotrajnog zatopljenja, jači vali zahlađenja vraća se u velike dijelove Hrvatske. Temperature će u nedjelju padati i do oko -10 stupnjeva Celzijevih, ni u ponedjeljak situacija nije pretjerano bolja...

- U većini predjela pretežno sunčano, na Jadranu i vjetrovito. U unutrašnjosti ponegdje umjerena i povećana naoblaka, uglavnom tijekom noći i jutra i malo snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, u noći na udare i jak. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar s olujnim udarima, podno Velebita prijepodne i orkanskim. Najniža temperatura zraka između -10 i -5, na Jadranu većinom od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od -3 do 2, a na Jadranu od 4 do 9 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za nedjelju, 11. siječnja.

Foto: DHMZ

Za cijelu Hrvatsku su u nedjelju oglašeni i meteoalarmi.

Zagrebačka, osječka, karlovačka i gospićka regija su pod žutim upozorenjem zbog iznimno niskih temperatura i snijega i poledice. Kninska regija je 'u žutom' zbog vjetra i snijega i poledice. Splitska, riječka i dubrovačka regija su pod žutim upozorenjem zbog vjetra.

Foto: DHMZ

I cijela obalna Hrvatska u nedjelju je pod meteoalarmom zbog vjetra. Narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, oglašeno je za Velebitski kanal i srednju Dalmaciju. Ostatak obalne Hrvatske je pod žutim upozorenjem zbog vjetra.

Meteoalarmi su oglašeni i za ponedjeljak, kad su zagrebačka i osječka regija pod narančastim upozorenjem zbog iznimno niskih temperatura i snijega i poledice. Osječka, gospićka i kninska regija su u nedjelju pod žutim upozorenjem zbog iznimno niskih temperatura i snijega i poledice. Za splitsku i dubrovačku regiju na snazi je žuti meteoalarm zbog vjetra i iznimno niskih temperatura, dok je riječka regija u ponedjeljak 'u žutom' zbog iznimno niskih temperatura...

Foto: DHMZ

A evo kakvo vrijeme iz DHMZ-a najavljuju idućih dana...

- U ponedjeljak postupno naoblačenje sa zapada. U utorak prevladavajuće oblačno, u unutrašnjosti je rijetko moguća oborina na granici kiše i snijega koja se ponegdje može i smrzavati na podlozi. Češćih sunčanih razdoblja bit će u srijedu. Od utorka mjestimične kiše može biti uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo te južni, a još će u ponedjeljak u Dalmaciji puhati umjeren, u prvom dijelu dana i jak sjeverni vjetar. U ponedjeljak ujutro vrlo hladno. Zatim dnevna temperatura u osjetnom porastu, a i jutra će biti manje hladna - stoji u prognozi DHMZ-a...

Foto: DHMZ

