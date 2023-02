Meteorolog: Pripremite se, stiže 'Zvijer s istoka', u dijelovima zemlje i do pola metra snijega

Hrvatsku će tijekom dana zahvatiti velika promjena vremena koju već nekoliko dana, uz upozorenja i posebna priopćenja, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Danas će prevladavati većinom oblačno, a povremeno s kišom, ponegdje i obilnijom, navode u najnovijoj prognozi objavljenoj jutros. Krajem dana osjetno će pasti temperature zraka, a kiša će najprije u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg, navodi DHMZ.

Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, a na Jadranu vrlo jako jugo. Sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak će okrenuti na sjeveroistočnjak, a potkraj dana na sjevernom Jadranu na jaku buru. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 14, a na moru od 13 do 16 Celzijevih stupnjeva. Navečer na kopnu osjetno zahladnjenje.

I do pola metra snijega

DHMZ navodi da bi sutra na području Like i Gorskog kotara ponegdje moglo pasti i do pola metra snijega. Zagrebu i široj okolici ne predviđaju više od desetak centimetara, dok bi ga u Slavoniji i Dalmatinskoj zagori moglo biti više i od 15 centimetara.

Snježni pokrivač, ali tanji, moguć je i u dijelovima Istre i sjevernog primorja. Za cijelu zemlju DHMZ je izdao upozorenja, prvo zbog jakog i olujnog vjetra, ali i zbog snijega i kiše. Najopasnije vrijeme očekuje se u nedjelju na sjevernom i srednjem Jadranu, gdje je na snazi crveni alarm zbog orkanskih naleta bure.

Bojan Lipovšćak, meteorolog s N1 televizije, u svojoj prognozi piše da je brza promjena vremena posljedica prodora hladnog nestabilnog zraka sa sjevera nad europsko kopno koje povlači anticiklona koja se stacionirala nad Velikom Britanijom i polje niskog tlaka ciklone koja se razvija nad Sredozemnim morem.

Minusi u nedjeljno jutro

- Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od -3 do 0, u planinskim krajevima oko -4, na sjevernom i srednjem Jadranu od 3 do 5, a na južnom i otocima oko 8. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 0 do 3, a na Jadranu od 5 do 8. Uz jak vjetar zbog visokog indeksa hlađenja osjet topline bit će do 5 stupnjeva niža temperatura zraka - piše Lipovšćak.

- Pravi ugriz zime, kako bi ga Englezi nazvali Beast from the East (Zvijer s istoka) - napisao je Lipovšćak u svojoj prognozi i dodao da se zimsko vrijeme nastavlja i početkom sljedećeg tjedna kada će također povremeno u unutrašnjosti biti mogući susnježica i snijeg, a na Jadranu kiša.

