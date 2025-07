Meteorolozi objavili posebno upozorenje: Stiže nevrijeme, pijavice, obilna kiša i tuča!

U petak će biti Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, osobito na sjevernom Jadranu lokalno malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na sjevernom Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, prolazno na udare i jak, drugdje duž obale slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35 °C, u Dalmaciji ponegdje i malo viša. U subotu će biti promjenljivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja, i nestabilno. Povremeno kiša, mjestimice i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a prema večeri je moguće i nevrijeme te lokalno obilna oborina. Puhat će uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni, poslijepodne prolazno jugozapadni vjetar. Uz jače nestabilnosti vjetar prolazno jak, na udare moguće i olujan. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 26 °C. Najviša dnevna od 26 do 30, na Jadranu i istoku od 29 do 33 °C.

Foto: DHMZ



DHMZ je objavio za petak žuti alarm za osječku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju zbog visokih temperatura.

DHMZ je objavio posebno priopćenje u kojem navode da će za vikend uslijediti izražena promjena vremena s ponegdje intenzivnim oborinama i vjetrom. Na kraju vikenda slijedi prolazno smirivanje, jer već početkom tjedna stiže nova kišna epizoda.

- U subotu, 26. srpnja 2025. naše će krajeve zahvatiti izražena termobarička dolina unutar koje se nalazi visinska ciklona, pritom će nad naše krajeve tijekom dana postupno pristizati i sve nestabilniji i vlagom bogatiji zrak. Prizemno će se duž Jadrana premještati ciklona s pripadajućim frontalnim sustavima i u drugom dijelu nedjelje, 27. srpnja 2025. odmicati istočnije od Hrvatske. Povremeno će padati kiša, nerijetko i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, a vjerojatna su i grmljavinska nevremena praćena prolazno jakim i olujnim vjetrom. Lokalno je moguća i tuča, a na Jadranu pojava pijavica. Ponajviše ipak treba računati na obilnu kišu. Najintenzivnija oborina očekuje se u drugom dijelu subote te u noći na nedjelju kad će se preko Hrvatske premještati os doline. Na sjevernom Jadranu te u gorskoj i osobito središnjoj Hrvatskoj vjerojatne su znatne količine kiše u kraćem vremenskom razdoblju pa su moguće i urbane i bujične poplave. Pritom će i osjetno osvježiti.

Foto: DHMZ

U drugom dijelu nedjelje vrijeme će se smirivati, no tek prolazno, jer će se već u ponedjeljak, 28. srpnja 2025. naglo produbljivati nova dolina nad Italijom te će se stvoriti visinska ciklona koja će se u noći na utorak, 29. srpnja 2025. premještati preko Hrvatske. Pri tlu će s prolaskom frontalnih poremećaja istovremeno pristizati nova količina vlažnog i nestabilnog zraka. I u ovom drugom oborinskom valu lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom, ponajprije duž obale moguće i grmljavinskog nevremena. Ponovno je najizraženija oborina vjerojatnija u noći, i to s ponedjeljka na utorak. Ovoga puta obilna kiša moguća je i u drugim dijelovima zemlje. Utorak će biti i vjetrovit, u unutrašnjosti uz umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će duž obale postupno jačati bura i tramontana, a u utorak navečer izgledno je smirivanje vremena - objavio je DHMZ.

- Vodostaji naših većih rijeka su u niskim domenama te ne bi trebali stvarati probleme, osim ukoliko se obilna oborina ne ostvari u uzvodnoj Sloveniji i/ili Austriji na slivovima Sava, Mure i Drave. No, manji vodotoci i bujičnjaci u slučaju intenzivnih oborina reagiraju brzo i mogu uzrokovati brzo podizanje vodostaja i moguće poplavljivanje. Također, intenzivna oborina može biti veća od upojnog kapaciteta oborinske odvodnje u našim naseljima pa su moguće pojave i urbanih poplava - objavili su.

Pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi

Premda mnogi priželjkuju kišu i osvježenje, potreban je oprez zbog moguće pojave lokalnog grmljavinskog nevremena i mjestimične obilne kiše koja može prouzročiti pojavu bujičnih i urbanih poplava.

Savjetuje se redovno praćenje prognoza te upozorenja na opasne vremenske pojave na našim mrežnim stranicama, meteo.hr koje se redovito ažuriraju u skladu s meteorološkom i hidrološkom situacijom i novim prognostičkim materijalima. Potrebno je postupati prema preporukama nadležnih službi i prilagoditi svoje aktivnosti vremenskim uvjetima.

