Meteorolozi: Stiže jedan od najjačih El Nina od 1950. godine

Meteorolozi očekuju da će fenomen donijeti obilne kiše u obje Amerike te vruće i suhe uvjete u Aziju, gdje je sjetva već poremećena, što je povećalo zabrinutost za zalihe hrane u najmnogoljudnijoj regiji svijeta. Površinske temperature mora u regiji su premašile granice El Nina, a svi atmosferski indikatori upućuju na fenomen, priopćio je australski meteorološki zavod.

"Prognoze upućuju na snažan ili veoma snažan događaj El Nino na temelju razmjera zagrijavanja u središnjem, tropskom dijelu Tihog oceana", dodali su.

"Oko polovice modela upućuje na to bi ovaj događaj mogao biti na nekim od najviših razina od 1950", navodi se.

Znanstvenici tvrde da će klimatske promjene dodatno pogoršati učinke ovogodišnjeg fenomena El Nino.

El Nino, periodično zagrijavanje površine mora u središnjem i istočnom dijelu Pacifika, povezan je s manjim količinama padalina zimi i ujesen, a naročito na istočnoj obali Australije, te višim dnevnim temperaturama, pojasnili su iz zavoda.

Vremenski fenomen je osobito štetan za Australiju jer pogađa poljoprivrednu proizvodnju u zemlji koja je jedna od najvećih izvoznica pšenice, šećera i govedine.

Posljednji El Nino koji je zahvatio Australiju od 2023. do 2024. prouzročio je najsuše zabilježeno tromjesečno razdoblje.

Jedan od najsnažnijih takvih događaja je 2015. i 2016. doveo do suše i smanjene proizvodnje žita i uljane repice.