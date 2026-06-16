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SUŠA I VRUĆINA

Meteorolozi: Stiže jedan od najjačih El Nina od 1950. godine

Piše HINA,
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Meteorolozi: Stiže jedan od najjačih El Nina od 1950. godine
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Australski meteorološki zavod objavio je u utorak da se vremenski fenomen El Nino formirao u Tihom oceanu te bi se mogao pojačati u drugoj polovici 2026. i postati najsnažniji u posljednjih sedam desetljeća

Meteorolozi očekuju da će fenomen donijeti obilne kiše u obje Amerike te vruće i suhe uvjete u Aziju, gdje je sjetva već poremećena, što je povećalo zabrinutost za zalihe hrane u najmnogoljudnijoj regiji svijeta. Površinske temperature mora u regiji su premašile granice El Nina, a svi atmosferski indikatori upućuju na fenomen, priopćio je australski meteorološki zavod.

"Prognoze upućuju na snažan ili veoma snažan događaj El Nino na temelju razmjera zagrijavanja u središnjem, tropskom dijelu Tihog oceana", dodali su.

"Oko polovice modela upućuje na to bi ovaj događaj mogao biti na nekim od najviših razina od 1950", navodi se.

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Znanstvenici tvrde da će klimatske promjene dodatno pogoršati učinke ovogodišnjeg fenomena El Nino.

El Nino, periodično zagrijavanje površine mora u središnjem i istočnom dijelu Pacifika, povezan je s manjim količinama padalina zimi i ujesen, a naročito na istočnoj obali Australije, te višim dnevnim temperaturama, pojasnili su iz zavoda.

Vremenski fenomen je osobito štetan za Australiju jer pogađa poljoprivrednu proizvodnju u zemlji koja je jedna od najvećih izvoznica pšenice, šećera i govedine.

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Posljednji El Nino koji je zahvatio Australiju od 2023. do 2024. prouzročio je najsuše zabilježeno tromjesečno razdoblje.

Jedan od najsnažnijih takvih događaja je 2015. i 2016. doveo do suše i smanjene proizvodnje žita i uljane repice.  

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