Obavijesti

News

Komentari 0
STIŽU PRVE VRUĆINE

PAKLENI DANI PRED NAMA Temperature idu i do 35 °C!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
PAKLENI DANI PRED NAMA Temperature idu i do 35 °C!
Foto: Dusko Marusic/pixsell/canva

Vjetar će danas biti uglavnom slab, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prijepodne puhati umjerena bura.

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme u većini krajeva. U jutarnjim satima u unutrašnjosti zemlje moguća je mjestimična magla, no već tijekom dana prevladavat će sunce.

U unutrašnjosti Dalmacije, zbog razvoja oblaka, postoji mogućnost lokalnih pljuskova, a ponegdje bi se kiša mogla pojaviti i na krajnjem jugu zemlje. Prema večernjim satima prognozira se porast naoblake sa sjeverozapada, što može najaviti promjenu vremena u narednim danima.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti uglavnom slab, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prijepodne puhati umjerena bura. Na južnom dijelu Jadrana očekuje se jugo, a tijekom drugog dijela dana vjetar će okretati na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni smjer.

Najviše dnevne temperature kretat će se između 25 i 30 °C, što znači da nas čeka pravo ljetno vrijeme. U Zagrebu će biti pretežno sunčano, a najviša temperatura zraka dosegnut će oko 27 °C. I ostali gradovi bilježe slične temperature, pa će građani moći uživati u toplom i stabilnom danu.

GLOBALNE POSLJEDICE Stigao je El Nino! Stručnjaci: 'Čeka nas ekstremno vrijeme'
Stigao je El Nino! Stručnjaci: 'Čeka nas ekstremno vrijeme'

Što se tiče idućih dana koji su pred nama, temperaturni vrhunac očekuje se za vikend i početkom tjedna. Naime, prema prognozama stranice Accu Weather, temperature bi mogle ići sve do 35 °C.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'
DOZNAJEMO

NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'

Sud je okrivljenicima izrekao samo mjere opreza, potvrdili su nam na sudu, premda je državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice huligana
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
SKANDAL NA MATURI

'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a potvrdio je za 24sata da se radi o ispitu koji su ovaj ponedjeljak polagali maturanti. Slike su došle i do njih, već je pokrenuta istraga, ali ispit se neće poništavati za sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026