PAKLENI DANI PRED NAMA Temperature idu i do 35 °C!

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme u većini krajeva. U jutarnjim satima u unutrašnjosti zemlje moguća je mjestimična magla, no već tijekom dana prevladavat će sunce.

U unutrašnjosti Dalmacije, zbog razvoja oblaka, postoji mogućnost lokalnih pljuskova, a ponegdje bi se kiša mogla pojaviti i na krajnjem jugu zemlje. Prema večernjim satima prognozira se porast naoblake sa sjeverozapada, što može najaviti promjenu vremena u narednim danima.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti uglavnom slab, dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prijepodne puhati umjerena bura. Na južnom dijelu Jadrana očekuje se jugo, a tijekom drugog dijela dana vjetar će okretati na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni smjer.

Najviše dnevne temperature kretat će se između 25 i 30 °C, što znači da nas čeka pravo ljetno vrijeme. U Zagrebu će biti pretežno sunčano, a najviša temperatura zraka dosegnut će oko 27 °C. I ostali gradovi bilježe slične temperature, pa će građani moći uživati u toplom i stabilnom danu.

Što se tiče idućih dana koji su pred nama, temperaturni vrhunac očekuje se za vikend i početkom tjedna. Naime, prema prognozama stranice Accu Weather, temperature bi mogle ići sve do 35 °C.

*uz korištenje AI-ja