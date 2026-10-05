Omalovažavanje učitelja i nastavnika direktno se odražava na djecu i mlade. Nisu preplaćeni, a njihovi problemi su problemi sustava
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Mi nećemo imati pobunu, no i naši nastavnici odlaze iz škola...
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Učenički prosvjedi u Francuskoj još su prošlog tjedna poprimili obrise agresivne političke borbe koja prelazi okvire školskih problema. No sve je počelo upravo zbog problema unutar obrazovnog sustava. Francuski javni školski sustav je u kaosu, od pretrpanih učionica do ozbiljnog nedostatka nastavnika i potpuno oronulih škola.
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