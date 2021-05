U večerašnjem Otvorenom, u kojeg su pozvali župane Matiju Posavca, Igora Androvića, Željka Kolara i profesora s Pravnog fakulteta u Zagrebu Vedrana Đulabića, raspravljali su o efikasnosti županija i općina te o mogućem teritorijalnom preustroju zemlje.

Na pitanje voditelja trebaju li pročelnici u Zagrebu dati mandat na raspolaganje, Đulabić kaže kako to nema smisla.



- Pročelnici se imenuju temeljem javnog natječaja i ne smije se od njih nakon promjene vlasti tražiti da stave mandat na raspolaganje. Postoji nekoliko načina, imenovani su na neki vremenski rok, dakle istekom mandata, razrješenjem ili reorganizacijom. To nije dobra praksa jer bi pročelnici trebali biti profesionalci. Nisu svi uhljebi, ima kvalitetnih ljudi koji su se obrazovali. Lokalnu samoupravu ne bih generalizirao - rekao je.

Što se tiče reorganizacije Đulabić kaže da bi se model temeljio na glavnim urbanim centrima. Regionalne jedinice, a mi u Hrvatskoj nemamo 20 jakih urbanih centara. Imamo Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.





- Vi kad pogledate ovu našu kartu županija, ako razgovaramo sad o tome, tu nema nikakvog kriterija osnivanja županija. Mi imamo 20 županija, mirne duše smo ih mogli imati i 18, a mogli smo ih imati i 25. Zato što kriterija nema - rekao je i dodao kako bi po njemu bilo dovoljno pet regija - Dalmacija, Slavonija, Istra i Primorje u jednom dijelu, središnja Hrvatska i metropolitansko područje Zagreba, s obzirom na to da je to jedna specifična situacija.



- Razmještaj institucija nije ključan i to su možda malo primitivni argumenti. Sustav treba racionalizirati. Ali ne mogu s ovom gospodom razgovarati na taj način. Ja ne vozim formulu, ja je konstruiram - rekao je.

Posavec pak smatra da je smisao funkcioniranja u učinkovitosti.

- Riječ reforma je možda najcitiranija u javnom prostoru. Ali nitko nije rekao koji je cilj i što mi želimo postići. Grčka je krenula s teritorijalnim preustrojem i skoro su bankrotirali. Nije poanta u veličini ili broju, nego u učinkovitosti - rekao je Posavec. Dodao je da mi moramo uvesti red u sustav i tek tada možemo govoriti o preustroju. Kada uvedemo u politiku mjerljivost, tada ćemo imati rezultate, smatra on.

Andrović kaže da su županije preuzele poslove državne uprave.



- Radimo iste poslove koji su se radili i prije kad su bili uredi državne uprave centralizirane od strane države. Županije su nositelji regionalnog razvoja. Rade sustave navodnjavanja, poduzetničkih inkubatora. Puno puta se proziva da se rade dvorci, ali mi smo izgradili mini siranu, a sad će biti i sušionica povrća u vrijednosti 25 milijuna eura koja bi isporučivala sušeno povrće u Podravku - kazao je Andrović.



Đulabić kaže da se ne može dobiti izbore ako se koncentrira samo na sjedište županije.



- Kvalitetni političari se ne trebaju bojati za svoje pozicije. Mi smo centralizirani država i naši ministri hodaju kao djeda mrazovi po Hrvatskoj i popisuju projekte - kaže Đulabić.



Kolar kaže da ovisi s koje strane stola se sjedi pa se takav stav i zauzima.



- Kako kome u određenom trenutku paše kaže trebamo ukinuti županije, pa se počne da se treba ukinuti općine. Ako želimo ići u reformu onda trebamo podvući crtu s koliko su opčine i gradovi raspolagali, koliko su ulagali i koliko su potrošili na sebe. Osobno govorim da je ovakav sustav financiranja lokalne samouprave neodrživ. Mi smo morali dizati kredite i to je problem. Mogli bismo raditi puno više i povlačiti više europskih sredstava. Mi sami tražimo dodatne ovlasti, ali ne možemo ih provoditi bez fiskalne decentralizacije - kaže Kolar.





Za Đulabića nema smisla imati velik broj županija.

- Sesvete sa 60 000 stanovnika i Rugvica s 8000 stanovnika. Tu su te neracionalnosti. Trebamo doći da nam prosječna veličina bude oko 25 000 stanovnika. Grad Zagreb je takav kakav jest, kao i Lastovo jer je najudaljenije. Uvijek će biti ekstremno velikih i ekstremno velikih, ali moramo razgovarati o prosjeku - navodi Đulabić.



U 128 gradova 42% svih prihoda je Zagreb, navodi Posavec.



- Županije mogu privući i više kad bi imale kapacitet za to. Mi smo imali 15 projekata u prekograničnoj suradnji koji su prošli. Država je ta koja mora uskočiti i ravnomjerno razvijati Hrvatsku.



Andrović kaže da je država pomogla županijama i ostalim jedinicama lokalne samouprave. Kad govorimo o ukidanje županija trebamo imati konkretnu analizu što se smanjuje, broj ljudi, kolike bi bile uštede. Nisam vidio što su plusevi i što su minusi ako idemo na regionalne centre.