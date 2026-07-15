MI SMO POSLJEDNJI Oni zanate u Hrvatskoj drže na životu!

- Ostala sam bez majke kad mi je bilo deset mjeseci. Težak je bio život na selu i, tek što sam malo stasala kao djevojčica, okusila sam na najteži način što to znači raditi za koricu kruha. Znali su mi pričati kako mi je majka bila vrsna tkalja jer je i mene taj posao od malih nogu privlačio. Nisam imala od koga naučiti u obitelji nego sam kao mala gledala kako to radi jedna stara baka u selu. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL