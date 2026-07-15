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ČUVARI TRADICIJE

MI SMO POSLJEDNJI Oni zanate u Hrvatskoj drže na životu!

Brojni tradicionalni zanati u Hrvatskoj izumiru. Ipak, diljem Lijepe Naše postoje oni malobrojni koji to neće dopustiti tako lako. Posljednji bačvar, posljednji urar, tkalja, skelar, kovač i nekolicina drugih podsjetnik su na vremena i zanate kojima su se bavili naši stari. Njihova djeca, unuci, praunuci još uvijek neke obrte održavaju, a svi se pitaju isto - hoće li ih itko htjeti naslijediti?
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Jastrebarsko: Bačvarska radionica Milivoj Golub
Nekad je imati što veću bačvu i dobro vino značilo luksuz, kao da danas imate brutalan automobil. E, sad ću vam reći zašto bačvarske radionice neće izumrijeti - od drvene bačve nema veće kvalitete i pravi vinari to znaju. Aluminij, inox - sve su to kratkoročna rješenja, a tko želi pravu kvalitetu vina, s tim se neće usrećiti. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Nekad je imati što veću bačvu i dobro vino značilo luksuz, kao da danas imate brutalan automobil. E, sad ću vam reći zašto bačvarske radionice neće izumrijeti - od drvene bačve nema veće kvalitete i pravi vinari to znaju. Aluminij, inox - sve su to kratkoročna rješenja, a tko želi pravu kvalitetu vina, s tim se neće usrećiti. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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