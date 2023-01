'Mi u Radničkoj fronti smo apsolutni srboljubi, rusoljubi i hrvatoljubi. Tužba? Vidjet ću'

Teško da nas nešto generalno može iznenaditi od Majde Burić. Dobro je da se ispričala pripadnicima srpske nacionalne manjine, a trebala se ispričati i pripadnicima ruske nacionalnosti jer je važno da ne poistovjećujemo naciju s nekim zločinima ili negativnostima koje dolaze iz bilo koje zemlje. Mi u Radničkoj fronti smo apsolutno srboljubi, rusoljubi i hrvatoljubi i ne generaliziramo kao što je to učinila Burić, poručila je saborska zastupnica RF-a, Katarina Peović, komentirajući situaciju s aktualca prije dva dana i sramotan ispad kolegice sa suprotne strane sabornice, HDZ-ove Majde Burić.

Podsjetimo, Burić se digla na noge nakon što je Peović postavila pitanje njezinu šefu Andreju Plenkoviću o izmjenama Zakona o pomorskom kritizirajući mogućnost privatizacija plaža. HDZ-ovka je otvorila verbalnu paljbu na nju poručivši joj da konstantno laže i napada njihovu Vladu jer ima rusoljubno pa možda čak i srboljubno srce. Kazala je to istovremeno sjedeći u koaliciji sa SDSS-om, pa je prozivanje nekog za srboljublje kao da je to uvreda još degutantnije. No, nije se tu zaustavila pa je udarila na Peović i na privatnoj razini okarakterizirajući je kao obiteljsku nasilnicu.

Zastupnici SDSS-a su danas osudili Burić ocijenivši njezin istup sramotnim, šovinističkim te kao govor mržnje.

Plenković je nakon upita novinara o tome je li njegova zastupnica pretjerala priznao da jest te ju pozvao da se ispriča. Ona je to odmah pismenim putem i učinila, ispričala se pripadnicima srpske nacionalne manjine, ali ne i Peović.

- Nisam se ni nadala da će doći isprika u tom smislu - kaže Peović.

Upitana hoće li podnijeti tužbu protiv Burić jer ju je prozvala za obiteljsko nasilje, Peović je kazala kako su joj neki sugerirali da to učini, ali da se ni do sada nije pretjerano bavila tužbama.

- Opterećuje me taj tip uopće razmišljanja da dižem tužbe pa ću vidjeti - rekla je.

Podsjetila je kako se u Saboru usvojio novi Etički kodeks upitavši čemu ako predsjednik Sabora Gordan Jandroković u ovom slučaju, ali i općenito u ovakvim govorima koji se tiču vjere ili nacionalnosti, nije reagirao po njemu.

- Očito Kodeks nije funkcionalan niti učinkovit. Ako ovakva situacija nije situacija u kojoj će se Predsjedništvo pozvati na njega onda ne znam koja je. Upozorila sam odmah predsjedavajućeg Jandrokovića da postoji već i članak 240. Poslovnika da se u slučajevima kada se poziva na nacionalnu, vjersku mržnju i slično, ne daje opomena nego opomena s oduzimanjem riječi i to Jandroković nije prihvatio već izjednačava bilo kakve povrede Poslovnika s nečim što je za puno ozbiljniju osudu - kazala je Peović.

