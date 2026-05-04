Migranti pronađeni u okolici Karlovca nisu životno ugroženi

Piše HINA,
Liječnici u Karlovac potvrdili da su dvojica muškaraca izvan životne opasnosti, dok policija istražuje okolnosti smrti četvorice i sumnju na krijumčarenje ljudi

Dvojica migranata koji su u nedjelju navečer pronađeni kod Karlovca u iznimno teškom zdravstvenom stanju zasad su izvan životne opasnosti te će po riječima liječnika u bolnici ostati tijekom ovog tjedna nakon čega će biti predani službama zaduženima za zbrinjavanje migranata.  Policija je u nedjelju oko 22,30 sati, nakon dojave o većoj skupini migranata, u mjestu Donje Prilišće u općini Netretić pronašla četiri mrtva muškarca, dok su još dvojica u teškom stanju prevezena u bolnicu, izvijestila je ranije u ponedjeljak karlovačka policija. Kirurg u Općoj bolnici Karlovac Petar Milošević rekao je za Dnevnik HRT-a da su u hitni prijem malo iza ponoći primili dvije muške osobe procijenjene dobi između 25 i 30 godina. Po svemu sudeći, očito se radi o migrantima, a okolnosti njihovog stradavanja su bile nejasne.

U njihovom zbrinjavanju sudjelovalo je više službi, od psihijatrije i neurologije do radiologije.

Jedan unesrećeni je nakon obrade zaprimljen na interni odjel radi ekstremno lošeg stanja dehidracije, iscrpljenosti i psihofizičkog stresa, dok je kod drugog nađena manja intrakranijalna ozljeda i njegov daljnji oporavak slijedi na traumatologiji.

„Oni su trenutačno izvan životne opasnosti”, kazao je kirurg, procijenivši da će oni vjerojatno biti u bolnici tijekom ovog tjedna. Planiraju s nadležnim službama njihovo daljnje zbrinjavanje u adekvatnim uvjetima i ustanovama gdje pripada migrantska populacija, rekao je Milošević.

Voditelj službe karlovačke kriminalističke policije Romano Benković rekao je da će osobe u postupku koji slijedi biti smještene u prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini ili u Zagrebu. Dodao je da povezuju još skupinu od 11 migranata koji su pronađeni u Sloveniji.

Uz četiri mrtve osobe i dvojice muškaraca u lošem zdravstvenom stanju, policija je zatekla i jednog muškarca koji je pomagao unesrećenima, izvijestila je karlovačka policija.

Najvjerojatnije je riječ o državljanima Pakistana, Sudana, odnosno Egipta, kaže Benković.

U policiji navode kako je daljnjim postupanjem u neposrednoj blizini pronalaska tijela i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom, zatečeno 12 stranih državljana te je tako njih ukupno 13 prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.

Za sada je poznato da ih je na mjesto pronalaska dovezao nepoznati vozač u teretnom automobilu te je, nakon što je iskrcao migrante koji su izjavili da su tijekom vožnje bili izloženi nehumanim uvjetima, napustio mjesto događaja na kojemu je naknadno proveden očevid.

U karlovačkoj policiji ističu kako slijedi daljnje kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja zbog sumnje u krijumčarenje migranata i dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom, kao i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osoba.

