Migrantima su crne vreće znak za siguran prolaz kroz šumu...

Bila sam u kući. Čula sam psa kako laje. Migranti su provalili u moju drugu kuću gdje kuham. Porazbacali su posuđe, uzeli su hranu i otišli, kaže starica koja živi sama na osami kod Generalskog Stola.

Nelagoda i strah uvukao se među stanovnike koji žive na području migrantske rute koja dolazi iz Bosne i Hercegovine, prolazi Hrvatskom kroz područje karlovačke županije prema Sloveniji. Stanovnici i vikendaši u Generalskom Stolu i okolnih mjesta ove godine intenzivno viđaju migrante. Kažu da im nije svejedno, jer kad znaju ići u šumu viđaju smeće koja ostavljaju migranti, ruksake, tenisice.

- Imam psa Rexa koji svaki puta laje kad čuje migrante. Jednom nije bio na lancu i kada su prolazili pored moje kuće, zatrčao se prema njima a oni su se razbježali. Nikoga nije ugrizao. Ove godine sam ih često vidjela. Kad je bilo finale Svjetskog prvenstva u nogometu, cijelo mjesto je bilo koncentrirano na utakmicu. Čula sam pse kako laju, a kad sam izašla van vidjela sam kolonu migranata. Prebrojila sam ih 30, a onda sam prestala brojati. Živim sama u kući i osjećam se nelagodno kada oni prolaze - kazala nam je starica.

Migranti koji prolaze kroz Generalski Stol koriste trenutni niski vodostaj rijeka, a preko njih prolaze preko slapova. Također, mještani koji ih viđaju kažu nam da se više ne kreću u manjim grupama već ih kroz šume prolazi njih 20, 50 ali i 100. Upravo takvu grupu migranata je vidio naš sugovornik.

- Vraćao sam se kući u Zagreb oko 11 sati, kada sam na nekih 500 metara u šumi vidio kako pretrčavaju cestu. Mislio sam da se radi o životinjama koje često znaju pretrčavati, no kako sam se približio vidio sam mlade dečke kako su pognuti i brzo pretrčavaju. Bilo ih je oko 50 ili 100. Susjedi ih također viđaju. U prvo vrijeme su ih prijavljivali, ali su zapravo ljudi odustali jer nema nikakve koristi. Također u šumi ima puno smeća koje ostavljaju iza sebe. Naišao sam tako u šumi na njihov logor. Iz jednog ruksaka na koji sam naišao izvadio sam vrećicu od hrane koja je kupljena u Grčkoj, Bosni i Hercegovini ali i Hrvatskoj. Uglavnom su to datulje, keksi i energetska pića poput Red Bulla i Hell-a. Napomenuo bih da im sada nije problem prijeći rijeke koje prelaze preko slapova. Još nije porastao vodostaj rijeka, pa su se sada očito požurili jer sada prolaze i po danu, a i veće su grupe - kaže muškarac koji u Generalskom Stolu ima vikendicu.

'Nije nam svejedno'

U smeće za koje ostavljaju migranti za sobom, uvjerili smo se i sami. Naime, u šumi smo također naišli na ostatke hrane, poput omota od datulja, kečapa. Također, naišli smo na potrgane tenisice, odbačeni ruksak i vreću za spavanje. Osim toga, mještani ali i mi smo naišli na crne vreće za smeće koje su zavezane u šumi za grane. One služe migrantima kao znak da je taj prolaz siguran. Miro iz Generalskog Stola priča nam da su kod njega došla tri Afganistanca koji su ga tražili hrane i vode.

- Sjedio sam ispred kuće, a padala je kiša. Vidio sam trojicu koji su došli do mene i rekli su da su iz Afganistana. Pitali su me imam li vode i cigarete što sam im i dao. Također su me tražili i struje da si napune mobitele, a na to sam im rekao da odu jer im to ne mogu dati. Što se tiče crnih vreća u šumi, a na njih sam znao naići. Pronašao sam ih kod mlina koji se nalazi odmah pored jednog od slapova, zatim u šumi. Mogu reći da policije ima na našem području, ali i dalje postoji jedan osjećaj nelagode. Nije vam svejedno kad vam netko po noći prolazi kroz dvorište - kaže Miro.

Ukrali kombi s alatom

Migrantima koji prolaze kroz Generalski Stol nije strano ni ukrasti stvari na koje naiđu putem. Jednom prilikom su ukrali kombi koji su ostavili kada su se dovezli blizu Slovenije.

- Zadnji puta sam migrante vidjela prije četiri dana. Hodali su po cesti, jedan za drugim poput vojnika a svi su bili muškarci. Nije bilo žena niti djece. Prije nekoliko mjeseci mužu su ukrali kombi s alatom. Provalili su u kombi, upalili ga preko žice i otišli. Zvali smo tada policiju, koja je pronašla kombi u Vukovoj Gorici. Kako je u kombiju dosta alata, nisu ništa ukrali već su se samo prevezli. Htjeli su nam tada ukrasti i drugi auto, no nisu usjekli provaliti u njega. Od tada zaključavamo kuću. A ukrali su nam i kanister s vodom prije tri dana. Jedna susjeda im je čak i ostavljalo hranu i vodu pred kućom da joj ne provaljuju.Bojim se da ne bi ušli u moju kuću jer su u blizini mene upali u pet napuštenih kuća. Prilično nas je strah, pogotovo kad padne noć. Neki mještani pričaju da su migranti nasilni, neki da nisu. Ali vi nikada ne znate što je u njima u glavi s obzirom da su ti ljudi očajni i spremni na sve. Policija je stalno tu i patrolira, a čak i policijski helikopter leti noću - rekla nam je jedna žena koja želi ostati anonimna zbog nelagode koja se uvukla među njezine mještane. Stjepan Mucafir (74) koji živi u Generalskom Stolu vidio je 12 migranta pred kućom.

- Samo su prošli pored kuće, te nisu ništa tražili. Čujte, nije svejedno kad takvi tipovi prolaze pokraj vas - kaže Stjepan.

Prosvjedi protiv migranata

Iako su vremenske prilike povoljne za migrante, dolazi zima a pitanje je hoće li migranti nasrnuti na hrvatsku granicu. U Velikoj Kladuši i Bihaću postaju veliki problem. Jučer su tako u Bihaću organizirani prosvjedi zbog toga što je u Unskom - sanskom kantonu situacija alarmantna.

- Bihać je postao određena vrsta geta za migrante. Dnevno dolazi oko 200 migranata u naš grad. U kolovozu ih je došlo 1866, a 2765 u rujnu. U listopadu su dolasci još intenzivniji. Sada se uključio i vlak koji najviše služi za prijevoz migranata iz Sarajeva do Bihaća, a Centrotrans je uveo autobuse na kat. Čak naši putnici moraju moliti vozače da imaju mjesto za sjesti kada idu za Bihać. S druge strane, Centrotrans ne izdaje karte migrantima koji putuju iz Bihaća u Sarajevo, dok iz Sarajeva mogu regularno kupiti kartu, čak imaju prioritet u odnosu na domaće putnike - kazao je za klix.ba Sej Ramić, jedan od organizatora prosvjeda u Bihaću.

Uhvatili 4651 migranata

Dodaje da je migrantska kriza najveća trgovina ljudima u svijetu i to ljudima koji nemaju nikakve identifikacijske dokumente.

- Oni svi imaju mobitele i Bihać je ukucan na njihovom GPS-u. Netko im je to rekao i uzeo novac za to - naglasio je Ramić. Što se tiče Hrvatske, policija je u prvih devet mjeseci ove godine evidentirala i procesuirala 4 651 migranta koji su ilegalno prešli granicu što je u odnosu na isto razdoblje 2017. godine povećanje od 30,8 posto.

- U ukupnom broju zatečenih osoba u nezakonitom prelasku državne granice najzastupljeniji su državljani Afganistana, Turske i Irana. Također, u prvih devet mjeseci ove godine evidentirali smo i povećanje broja kaznenih djela u odnosu na krijumčarenje ljudi za 59,2 posto.

Tako je policija kazneno prijavila 403 osobe zbog počinjenja kaznenog djela “Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma” - kazali su nam ih policije. Inače, prije nekoliko dana zagrebačka policija privela je dva krijumčara i 59 migranata.

Tema: Hrvatska