Mikijeve zlatne kante: Za jednu će građani platiti 3700 kuna!

Šokirala sam se kad sam vidjela ove kante. Stoje ovdje u parku kao neki monoliti. Potpuno su neprimjerene prostoru. To je čisto ruglo, a o cijeni da ne govorim. Platiti jednu kantu skoro 3800 kuna, pa to je iznos nečije penzije. Treba li to uopće govoriti? Pobrojite ih samo, pa koliko je to novca, zgražala se jučer u Parku Petra Krešimira IV. gospođa Majda (62), koja živi u jednoj od zgrada oko parka.

Zagrebački gradonačelnik sredinom travnja ove godine prezentirao je cilindrične koševe s pepeljarama i grbom Zagreba koji su zamijenili stare drvene koševe i zelene metalne samostojeće kante za sitni otpad po gradu. Tad je rekao kako je osigurano ukupno 15.500 novih košarica, od čega je 14.000 samostojećih za sitni otpad, 500 zidnih košarica te 1000 košarica za zbrinjavanje životinjskih fekalija, a za cijeli projekt izdvojeno je 35 milijuna kuna. No ljudi su masovno počeli dijeliti objavu Facebook stranice “SOS strah od slobode”, na kojoj su objavili kako je tvrtka Kova d.o.o. kao jedini ponuđač za više od 52 milijuna kuna dobila narudžbu za isporuku 14.000 cilindara obujma od 35 i 50 litara.

Iz toga proizlazi da je prosječna cijena po komadu ovakve kante viša od 3700 kuna.

Kako je nastala ova razlika od oko 17 milijuna kuna, pitali smo Zagrebački holding i Gradski ured za zaštitu okoliša. Do objave broja nismo dobili odgovore.

Inače, samo u popularnom znanom zagrebačkom parku “Krešimircu” postavljeno je čak 27 novih metalnih koševa za otpad. Na sebi nose metalni grb grada Zagreba, a na vrhu imaju poklopac s rupicama na kojima se gase cigarete.

- Kante su skupe, ružne i ne pripadaju ovom prostoru. Ne znam zašto su uopće mijenjali stare, koje su bile apsolutno u redu. Mislim da je to uzaludno bacanje novca - dodala je vidno zgrožena kantama gospođa Majda.

Stanari okolnih zgrada zgroženi su cijenom pojedinoga koša, koja iznosi više od 3700 kuna. Tek poneki govore kako za “čist grad ništa nije previše”, no svi se slažu da koševi nikako ne odgovaraju ambijentu parka.

- Ne znam ni koliko je to potrebno. Iskreno, ne sviđaju mi se. Mislim da su nepotrebne i da je sve ovo nepotrebni trošak - rekla je Karmen (58).

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović prije osam mjeseci je ustvrdila da je Zagreb jedan od najčišćih gradova EU, a zadnjih mjesec dana građani se bune zbog pretrpanih kanti za odvajanje otpada te udruge prosvjeduju. Prijete nam višemilijunske kazne od EU jer ne odvajamo 50 posto otpada, a na konkretan upit o nabavi spremnika za odvajanje otpada godinama u Zagrebu ne dobivamo konkretne odgovore. Nove kante niču gradom, ali nitko nam ne navodi konkretne podatke koliko točno komada je naručeno, po kojoj jediničnoj cijeni, od koliko litara i koliko to ukupno košta. Odgovore smo tražili od Zagrebačkog holdinga, podružnice Čistoće, te od Gradskog ureda za zaštitu okoliša. Dobili smo uglavnom općenite odgovore.

- Tijekom 2017. i 2018. godine podružnica Čistoća realizirala je oko 21,000.000 kn za investicije koje su vezane uz spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Tijekom 2019. godine planiramo da će se ukupno realizirati 40,000.000 kn za investicije vezane uz spremnike za odvojeno prikupljanje otpada – kažu iz Zagrebačkog holdinga. Ne navode pojedinačne cijene niti litraže kanti.

- Trenutačno važeće okvirne sporazume po kojima možemo nabavljati spremnike nakon provedenih javnih natječaja imamo s tvrtkama Gradatin d.o.o., Vodoskok d.d., ESE GmbH, Industrooprema d.o.o., Kova d.o.o., Tehnix d.o.o., STP d.o.o.. Nove spremnike nabavljamo sukladno operativnim potrebama i mogućnostima za masovnu podjelu, kao i radi redovnog održavanja, zamjena i slično – dodali su.

Provjerili smo i jesu li spremnike nabavljali uz pomoć fondova EU te imaju li u planu nabavku novih spremnika.

Milijuni i za razvrstavanje

- Od 2018. počinjemo se prijavljivati i na projekte koji se financiraju iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a vezani su uz zaštitu okoliša. Tako smo se prošle godine javili na poziv Fonda za nabavu spremnika za korisni otpad, u sklopu kojeg bismo trebali tijekom 2019. dobiti preko 60.000 različitih spremnika za korisni otpad – naveli su iz Holdinga.

Pročelnica Gradskog ureda za zaštitu okoliša Mirka Jozić navodi da je Zagreb s Fondom za zaštitu okoliša potpisao Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje u travnju 2018. te dodatak ugovoru 2019.

- Ugovori su potpisani u cilju realizacije nabave 66.400 komada spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (papir, plastika, biootpad) za područje Grada Zagreba (prijava temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata). Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 76,586.465 kuna, od čega Fond pokriva 85 posto troškova, a Grad Zagreb 15 posto (12 mil. kuna). Cjelokupnu nabavu spremnika provodi Fond te će isti biti isporučeni Gradu Zagrebu i Zagrebačkom holdingu. Isporuka se očekuje u 2020. godine – piše nam pročelnica.

Kontaktirali smo sve tvrtke koje su iz Grada Zagreba naveli da su od njih naručili različite spremnike. Samo dvije su nam odgovorile. Iz tvrtke Kova nisu dali detalje svog ugovora nego su nas uputili na službene stranice Grada. Na pitanje o cijeni njihovih spremnika odgovorili su da se sve ponude nalaze na njihovoj stranici, no tamo nismo pronašli istaknute cijene.

Marko Brnčić, direktor tvrtke S.T.P., koja je navedena u odgovoru Grada da i s njima imaju ugovor, istaknuo je kako je tvrdnja da imaju aktivni ugovor sa Zagrebačkim holdingom netočna.

- Zadnja isporuka SSI Schafer kanti s pet godina jamstva izvršena je 2002. godine, a temeljem ugovora isporučili smo samo 4000 komada od kojih je velika većina i danas u funkciji – odgovorio je Brnčić.

