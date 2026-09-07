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Mikroplastika je u podzemnim vodama! Oglasila se ministrica Vučković, evo što je poručila

Piše HINA,
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Mikroplastika je u podzemnim vodama! Oglasila se ministrica Vučković, evo što je poručila
Zagreb: Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Ministrica Marija Vučković istaknula je kako se monitoring podzemnih voda provodi kontinuirano, a rezultati analize pokazuju prisutnost mikroplastike u Divoselu, što predstavlja ozbiljan ekološki problem.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković rekla je u ponedjeljak da se monitoring vode i tla radi "stalno i potpuno", da se izvješća dostavljaju redovito i transparentno te da će se o svim zahtjevima s prosvjeda "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" Vlada izjasniti "vrlo skoro".

"Očitovat će se uskoro, vjerujem, izrađivač nalaza, puno stručnije i potpunije...Mi ćemo sve monitoringe koje trebamo raditi vezano za tlo i vodu kao Vlada cjelovito - i one koji su u nadležnosti okoliša i one koji su u nadležnosti javnog zdravstva - raditi stalno i potpuno prije sanacije, za vrijeme sanacije i poslije sanacije", rekla je Vučković uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a upitana je li najnovije izvješće "komplicira život" Vladi i je li politički odgovorna za sanaciju.

Uskok je ranije danas objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da odloženi otpad u Varaždinu, sve dok ostaje na toj lokaciji, trajno opterećuje okoliš, dok je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom. Vještačenje je proveo Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer".

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Na pitanje koliko će još biti takvih izvješća, Vučković je odgovorila: "Radimo najbrže što možemo, a što se tiče izvješća, kao što vidite, dostavljaju se redovito i objavljuju se s obzirom na opravdani interes javnosti".

"Time cijeli sustav i onaj koji je neovisan o nama i koji se odnosi na Državno odvjetništvo RH pokazuje svoju transparentnost i otvorenost, a i mi smo to nebrojeno puta pokazali do sada. Svaka informacija koja je u interesu javnosti će se objavljivati", istaknula je.

Upitana hoće li se ilegalno zakopani otpad u Gospiću maknuti u roku od tri mjeseca, kao što je to bio zahtjev odaslan Vladi sa subotnjeg prosvjeda "Hodaj za liku, hodaj za Hrvatsku", Vučković je odgovorila da će se o svim zahtjevima izjasniti "vrlo skoro". 

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