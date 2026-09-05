Vučković kaže da neće dati ostavku: 'Onečišćene lokacije ćemo sanirati u najkraćem roku'

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković komentirala je veliki prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku". Na glavnom zagrebačkom trgu okupilo se više desetaka tisuća ljudi, javno su iskazali nezadovoljstvo radom Vlade i odgovornih službi...

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Vučković je poručila da Vlada poštuje zahtjeve građana te najavila da će cjelovit plan sanacije u Gospiću predstaviti do 20. rujna. Istaknula je da će sve onečišćene lokacije biti sanirane, a odgovorni za nezakonito postupanje s otpadom odgovarati, piše HRT.

- Bilo je riječi i o vodi, zaštiti zraka i tla. Zato je Vlada, s obzirom na poseban fokus na vodu i zaštitu resursa, 2024. godine odlučila imati posebno ministarstvo koje će još detaljnije skrbiti o tim najvrjednijim resursima. Što se tiče masovnosti, to treba poštivati, a mi bismo reagirali isto i da je broj ljudi bio manji - kazala je ministrica za HRT.

Na pitanje zašto neće podnijeti ostavku, Vučković je odgovorila da je riječ o onečišćenim lokacijama koje su nastajale tijekom različitih razdoblja te da razumije zahtjeve građana za većom odgovornošću Ministarstva.

- Ovdje govorimo o onečišćenim lokacijama i crnim točkama koje su nastale desetljećima prije ili govorimo o lokacijama od 2019. do 2024. godine. Mogu razumjeti da ljudi ne žele prihvatiti podijeljenost u sustavu i da traže veću odgovornost od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Mi to prihvaćamo i zato smo te točke još 2025. ugradili u Plan gospodarenja otpadom i počeli ih rješavati - kazala je Vučković.

Poručuje ministrica i kako će odgovorni odgovarati..

- Najveći broj ljudi želi zaštititi svoje resurse, žele koordinaciju državnih tijela koja će rezultirati dobrom preventivom. Što se tiče odgovornih, mogu poručiti da će oni sigurno odgovarati. Što se tiče nas, mi ćemo sve lokacije sanirati u najkraćem roku - kazala je.

Građanske inicijative zatražile su da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan program sanacije u Gospiću. Vučković je potvrdila da će plan biti predstavljen do 20. rujna.

- Možemo. U krajnjoj liniji, na sastanku koji je održan krajem srpnja s predstavnicima građana, lokalne i područne samouprave, dogovorili smo da ćemo cjeloviti plan sanacije prezentirati do 20. rujna i toga se držimo - poručila je.

Na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada iskopa i odveze u roku od tri mjeseca, ministrica je odgovorila da će rokovi biti važan dio plana sanacije.

- Prezentirat ćemo cjelovit plan sanacije u kojem će rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je reći nešto o roku od tri mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok od 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cjelovit plan sanacije - kazala je ministrica, piše HRT.

Vlada razmatra i alternativno rješenje ako u postupcima ne bude zainteresiranih ponuđača.

- Razmišljamo i o planu B. Postoje članci zakona koji govore da se, ako se steknu uvjeti, mogu primijeniti interventne mjere. Sada, s obzirom na potencijalnu vrijednost ovih i drugih postupaka, a to će koštati jako puno, potrebno je iskoristiti sve zakonom predviđene mogućnosti, rekla je.

Vučković nije navela koliko će sanacija ukupno stajati, ali je poručila da će Vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.

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- Mi ćemo sve očistiti i biti odgovorni prema državnom proračunu. Nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati da sve lokacije u najkraćem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo, istaknula je.

Građanske inicijative zatražile su i neovisni dugoročni monitoring stanja okoliša.

- Mogu se osvrnuti i na zahtjev za dugoročni monitoring. Naravno da je potrebno nadzirati sve sastavnice okoliša: vodu, tlo i zrak. Ne znam što je točno nezavisni monitoring, ali mi ćemo se o svim zahtjevima očitovati. Razmotrit ćemo sve zahtjeve, a dio njih se već ostvaruje - rekla je.

Na pitanje koliko je takozvana otpadna mafija ukorijenjena u Hrvatskoj, Vučković je rekla da opseg kriminalnih aktivnosti trebaju utvrditi nadležna tijela.

- Teško je na to odgovoriti precizno. To utvrđuju hrvatska policijska i pravosudna tijela. Ona rade dobar posao i imaju uspostavljenu suradnju s europskim. Danas smo dionici novog europskog sustava koji omogućuje promptnu razmjenu informacija. Takve aktivnosti će sigurno biti manje vjerojatne - zaključila je.